Vi söker en billackerare

Birsta Bil Group AB / Lackerarjobb / Sundsvall
2025-10-25


Vi söker en erfaren billackerare som vill bli en del av vårt engagerade team. Du kommer att arbeta med förberedelser, slipning, grundning, lackering och finish av personbilar - både försäkringsjobb och kundprojekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lackeringsarbete (bil, fordon eller industrilack)
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att leverera hög kvalitet
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (krav)

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag
Verktyg av hög kvalitet
Ett sammansvetsat team med bra stämning
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.

Placeringsort: Bergeforsen - på Bergeforsen Bil & Lack
Är du den vi söker? skicka din ansökan redan idag och senast den 2025-12-25.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: birsta-bil@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""billackerare"".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Birsta Bil Group AB (org.nr 559093-1688)
Lärlingsvägen 4 (visa karta)
863 41  SUNDSVALL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Shaip Buzuku
birsta-bil@hotmail.com
0706413422

Jobbnummer
9574433

