Vi söker en billackerare
2025-10-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Vi söker en erfaren billackerare som vill bli en del av vårt engagerade team. Du kommer att arbeta med förberedelser, slipning, grundning, lackering och finish av personbilar - både försäkringsjobb och kundprojekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lackeringsarbete (bil, fordon eller industrilack)
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att leverera hög kvalitet
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag
Verktyg av hög kvalitet
Ett sammansvetsat team med bra stämning
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Placeringsort: Bergeforsen - på Bergeforsen Bil & Lack
Är du den vi söker? skicka din ansökan redan idag och senast den 2025-12-25.
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: birsta-bil@hotmail.com
863 41 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Shaip Buzuku birsta-bil@hotmail.com 0706413422
