Vi söker en Arbetsmarknadskonsulent
Arena Personal Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Hallsberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Hallsberg
2026-06-04
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Arbetslivsresurs växer och vi behöver därför hitta nya engagerade jobbcoach/ arbetsmarknadskonsult till våra kontor i Hallsberg
Vi söker dig som fokuserar på möjligheter och att nå resultat i dina uppdrag.
Arbetslivsresurs stärker styrkor och bidrar till att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot arbetsprövning, studier och slutligen ett varaktigt arbete!
Uppdraget som arbetsmarknadskonsulent innebär att du stöttar individer enskilt eller i grupp och förenklar och förkortar vägen till nytt arbete eller studier.
Du genomför kartläggning av resurser, stöttar i att skapa ansökningshandlingar, anordnar arbetsprövningsplatser samt vägleder och motiverar grupper genom föreläsningar fysiskt eller online. Du har möjlighet att vara kreativ och anpassa ditt arbete efter individens behov vilket gör arbetet både roligt och fartfyllt.
Du har god förmåga att självständigt planera, administrera och följa upp ditt arbete och levererar alltid med kvalitet.
Som person är du lyhörd, flexibel och självständig och gillar en variation i dina arbetsuppgifter.
Att skapa relationer och bygga nätverk är något du känner dig bekväm med och vi ser gärna att du har ett brett kontaktnät och god kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Du är van att använda LinkedIn och sociala medier som professionellt verktyg.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att möta människor med olika bakgrund och behov, vinna deras förtroende samt förmå dem att lyckas komma ut på arbetsmarknaden.
Utöver nedan kravprofil kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet.
Vi söker både dig som kan jobba heltid eller deltid, start omgående.
Kravprofil
Alternativ 1
• Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). • Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
• Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
• Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och gruppsykologi.
• Karriärvägledning.
• Körkort och tillgång till bil
• Meriterande om du kan fler språk än svenskaPubliceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Rekryteringen sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde enligt överenskommelse, individuell lönesättning tillämpas.
Har du frågor, maila Shirin Amin, Gruppchef: shirin.amin@arenapersonal.com
eller ring 070 968 49 99 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844439-2033732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Idrottsvägen 33 (visa karta
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702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9946861