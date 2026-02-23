Vi Söker En Affärsdriven Ekonom Till Aqualon
2026-02-23
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vi söker en affärsdriven Ekonom till AQUALON
Vill du arbeta i ett snabbväxande teknikbolag med internationella kunder?
Nu söker vi en självgående och analytisk Redovisningsekonom som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Om rollen
Som ekonom hos oss får du en bred och viktig roll med ansvar för:
Löpande redovisning
Bokslut och rapportering
Budget & prognosarbete
Likviditetsplanering
Stöd till ledning i ekonomiska analyser
Effektivisering av rutiner och processer
Du arbetar nära ledningen och får en central roll i bolagets fortsatta tillväxtresa.
Vi söker dig som:
Har relevant ekonomisk utbildning
Har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Är strukturerad, noggrann och affärsmässig
Trivs i en entreprenöriell miljö
Gillar att ta ansvar och driva förbättringar
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande teknikbolag
Kort beslutsväg och stort eget ansvar
Internationell miljö
Möjlighet att påverka och utveckla
Placering: Karlskrona
Ansök eller tipsa någon du tror passar!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
mail
E-post: info@aqualonwaterjet.se
org.nr 559185-2644
Andreas Nilsson info@aqualonwaterjet.se 0734272821
