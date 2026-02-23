Vi Söker En Affärsdriven Ekonom Till Aqualon

Aqualon Waterjet Technology Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Karlskrona
2026-02-23


Vi söker en affärsdriven Ekonom till AQUALON
Vill du arbeta i ett snabbväxande teknikbolag med internationella kunder?
Nu söker vi en självgående och analytisk Redovisningsekonom som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Om rollen
Som ekonom hos oss får du en bred och viktig roll med ansvar för:
Löpande redovisning
Bokslut och rapportering
Budget & prognosarbete
Likviditetsplanering
Stöd till ledning i ekonomiska analyser
Effektivisering av rutiner och processer
Du arbetar nära ledningen och får en central roll i bolagets fortsatta tillväxtresa.
Vi söker dig som:
Har relevant ekonomisk utbildning

Har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete

Är strukturerad, noggrann och affärsmässig

Trivs i en entreprenöriell miljö

Gillar att ta ansvar och driva förbättringar

Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande teknikbolag
Kort beslutsväg och stort eget ansvar
Internationell miljö
Möjlighet att påverka och utveckla
Placering: Karlskrona
Ansök eller tipsa någon du tror passar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
mail
E-post: info@aqualonwaterjet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonom".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aqualon Waterjet Technology Sweden AB (org.nr 559185-2644)

Kontakt
Andreas Nilsson
info@aqualonwaterjet.se
0734272821

Jobbnummer
9758335

