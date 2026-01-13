Vi söker elektriker - Göteborg
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Göteborg
, Mölndal
, Tjörn
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vi söker elektriker - Göteborg
Vill du arbeta med varierande installationsprojekt och vara en del av ett stabilt och växande företag?
Vi söker nu en installationselektriker till våra projekt i Göteborg med omnejd.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som installationselektriker arbetar du främst med elinstallationer inom nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter. Arbetet sker både självständigt och i team.Dina arbetsuppgifter
Elinstallationer enligt ritningar och arbetsbeskrivningar
Kabeldragning, montage och inkoppling
Nyproduktion och entreprenadarbeten
Felsökning och enklare servicearbeten
Egenkontroller och dokumentation
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
Har minst 2-3 års erfarenhet
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
B-körkort är meriterande
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal
Arbetstelefon med fria samtal och surf - till ansvarsroller
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & KurserProfil
För att vara en attraktiv elektriker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.Så ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
9682375