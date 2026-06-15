Vill du vara med och bygga framtidens företagshälsovård?
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Regionhälsan är Region Blekinges företagshälsovård och står inför en spännande utvecklingsfas. För att möta framtidens behov inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering utvecklar vi våra arbetssätt, stärker våra samarbeten och fortsätter att vara en viktig strategisk resurs för Region Blekinges verksamheter.
Som en oberoende expertresurs arbetar vi för att skapa hållbara arbetsplatser och bidra till friska och välmående medarbetare. Regionhälsan är en länsövergripande verksamhet med 16 medarbetare inom nio olika professioner, med verksamhet i både Karlskrona och Karlshamn.
Nu söker vi dig som vill vara med på vår utvecklingsresa och bidra till att forma framtidens Regionhälsa.
Om jobbet
Som medicinsk sekreterare på Regionhälsan har du en central och viktig roll i verksamheten. Du arbetar nära övriga professioner och bidrar till att skapa effektiva administrativa processer som stödjer vårt arbete med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Dokumentation i journalsystemet Asynja Sedvanliga sekreteraruppgifter Fakturahantering Administration av kvalitetsdokument Administrativt stöd till verksamhetens olika yrkesgrupper Webb-samordnare för våra interna och externa sidor. Telefon, brev och internremisser. Dokumentation i interna och externa möten.
Tjänsten har sin basplacering i Karlskrona, med två dagars tjänstgöring i Karlshamn.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare med stort intresse av administration i olika former, har goda kunskaper i svenska språket samt medicinsk terminologi.
För att trivas hos oss ser vi att du är en positiv och serviceinriktad person som uppskattar samarbete och goda relationer. Du arbetar strukturerat och noggrant, har god förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter samt tar gärna egna initiativ när det behövs.
Vi söker dig som vill vara delaktig i vår fortsatta utveckling och som ser möjligheterna i att bidra med nya idéer och perspektiv när vi tillsammans bygger framtidens Regionhälsa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tillräde från och med v 32 eller enligt överenskommelse.
För din kännedom krigsplacerar Region Blekinge all tillsvidareanställd personal.
Välkommen att bli en del av Regionhälsan
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med bred kompetens, stark teamkänsla och ett viktigt uppdrag. Tillsammans skapar vi förutsättningar för hållbara arbetsplatser och en företagshälsovård som möter morgondagens behov.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Wämö Center (visa karta
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371 81 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionhälsan Kontakt
Medicinsk sekreterare
Kristin Fridolf kristin.fridolf@regionblekinge.se +46455731066 Jobbnummer
9963737