Vi söker Ekonomiassistent för framtida uppdrag
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du noggrann, strukturerad och har en passion för siffror? Vi söker nu erfarna ekonomiassistententer för spännande uppdrag inom ekonomi. Detta är en annons för kommande framtida behov
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Rollen kan innehålla följande uppgifter
• Kontoavstämningar
• Administrativa uppgifter inom ekonomiområdet
• Hantering av leverantörsfakturor: kontering och matchning mot inköpsorder
• Momshantering
• Löpande bokföring och rapportering
• Månadsbokslut
• Ge stöd till ekonomichefen och andra teammedlemmar vid rapportering och analyser
• Avstämningar av bankkonton och betalningsflöden.
• Stödja i den dagliga administrationen av ekonomiavdelningens rutiner och processer.
Vem är du?
• Har 4-5 års erfarenhet inom ekonomi.
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Har erfarenhet av ekonomisystem.
• Är självgående, strukturerad och kan arbeta både självständigt och i team.
• Har erfarenhet av månadsbokslut och kontering av leverantörsfakturor.
• Erfarenhet av Microsoft Office.
Om verksamheten
Vi på Poolia tillhör de företag i Sverige som har absolut längst erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning inom ekonomi. Detta gör att vi kan erbjuda dig unika möjligheter oavsett om du är CFO, redovisningschef, controller eller löneadministratör - inom ekonomins hela spektra - såväl till privat som till offentlig sektor. Ersättning
