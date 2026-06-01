Röntgensjuksköterska / Sektionsledare DT, Avesta
2026-06-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Bild- och funktionsmedicin i Avesta är en modern och växande verksamhet med nyrenoverade lokaler och utökad maskinpark (DT, MR, ultraljud och konventionell röntgen). Teamet består av cirka 30 medarbetare och präglas av kompetens, samarbete och en stark gemenskap.
Sektionsledare DT - led tillsammans, utveckla vården och gör skillnad varje dag!
Vill du kombinera kliniskt arbete med ledarskap i en roll där du verkligen kan påverka? Hos oss får du tillsammans med en kollega leda och utveckla verksamheten - med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och ett hållbart arbetsliv. Som sektionsledare arbetar du i delat ledarskap tillsammans med en kollega, sektions ansvarig läkare och chef. Du leder och samordnar det dagliga arbetet med fokus på patienter, flöden, kvalitet och patientsäkerhet.
Dina arbetsuppifter:
Du har en viktig roll i att prioritera röntgenremisser och säkerställa att rätt patienter får vård i rätt tid. Genom ett strukturerat och patientsäkert arbetssätt bidrar du till effektiva flöden och ett optimalt resursutnyttjande.
Du planerar och prioriterar verksamheten, samverkar med andra enheter i länet och bidrar till att rätt patient får rätt vård i rätt tid. Du ansvarar för kvalitet och metodutveckling, driver förbättringsarbete och bidrar till att utveckla arbetssätt och teknik.
Du är också en viktig kulturbärare och skapar en trygg arbetsmiljö. Tillsammans med chef planerar du inskolning och bidrar till långsiktig kompetensutveckling.
Tjänsten innebär heltid, tillsvidareanställning som röntgensjuksköterska med tidsbegränsat förordnande som sektionsledare (1-3 år). Arbetstiden är främst dagtid, men kvälls- och helg tjänstgöring förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Varför välja oss?
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Delat ledarskap med stöd av kollega
Modern och växande verksamhet
God arbetsmiljö och stark gemenskapKvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad röntgensjuksköterska
har erfarenhet av DT (meriterande med MR och konventionell röntgen)Dina personliga egenskaper
har förmåga att leda, strukturera och prioritera
är samarbetsinriktad och trivs i delat ledarskap
kommunicerar tydligt och skapar delaktighet
vill driva utveckling och förbättringsarbete
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Platschef
Marita Backius Viklund Marita.Viklund@regiondalarna.se 072-5019662 Jobbnummer
