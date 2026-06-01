Lärare i åk 5-6, ma/no Montessoriskolan i Norrtälje

Montessori i Norrtälje AB / Grundskollärarjobb / Norrtälje
2026-06-01


Grundskollärare åk 5-6, ma/no, Montessoriskolan i Norrtälje
Montessoriskolan växer – vill du växa med oss?
Inför läsåret 26/27 söker vi fler engagerade och skickliga lärare!
Här får du möjlighet att arbeta i en skola med stort hjärta, höga ambitioner och stark utvecklingsvilja. Tror du – precis som vi – att studieglädje och goda resultat skapar arbetsglädje? Då har vi jobbet för dig!
Om skolan
Montessoriskolan i Norrtälje är en fristående grundskola med cirka 500 elever läsåret 26/27. Skolan är centralt belägen på Stockholmsvägen, med närhet till både stadens möjligheter och vacker natur.
Vår verksamhet vilar på montessoripedagogikens grundprinciper – där varje elevs individuella utveckling, ansvar och nyfikenhet står i centrum. Idrott, friluftsliv, rörelse och hälsa är också viktiga inslag i vår verksamhet.

Om tjänsten
Vi söker nu legitimerade grundskollärare till åk 5-6, ma/no.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i nära samarbete med kollegor och med fokus på varje elevs behov och potential. Vårt aktiva värdegrundsarbete utgör en naturlig del i vardagen och lägger grunden för trygghet, studiero och god måluppfyllelse.

Vi söker dig som:
är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa åk 4–6.

har god förmåga att omsätta läroplanen och styrdokument i praktisk undervisning

är en trygg, tydlig och inspirerande ledare i klassrummet

har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare

har ett stort engagemang och vill vara delaktig i skolans utveckling

Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst
En modern och inspirerande arbetsmiljö i nybyggda lokaler
God, närproducerad pedagogisk lunch som tillagas i skolans eget tillagningskök
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att påverka skolans fortbildningsinsatser och utvecklingsområden
Möjlighet att tillsammans med övriga kollegor prova nya arbetsmetoder och pedagogiska verktyg i undervisningen

Hos oss får du möjlighet att växa – som lärare, kollega och medmänniska.

Intervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Maila din ansökan till
rektor@montessoriskolan.nu
Frågor kring tjänsten, vänligen kontakta rektor
Åsa Bertilsson, 070 -648 56 53
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Montessori i Norrtälje AB (org.nr 556285-5410)
Stockholmsvägen 18-20 (visa karta)
761 51  NORRTÄLJE

