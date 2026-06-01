Hälso- och sjukvårdskurator till Psykiatriska mottagningen i Ludvika
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Mottagningen finns på Ludvika lasarett i nya lokaler som ger en lugn och trivsam miljö. På arbetsplatsen råder god stämning, öppet klimat och ett gott kollegialt samarbete. Mottagningen består av ca 35 medarbetare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, leg psykoterapeuter, psykologer, läkare, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och chefer. Mottagningen har en bred specialistpsykiatrisk kompetens som arbetar tvärprofessionellt. Patientgrupper vi möter har olika psykiatriska tillstånd som psykos, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, PTSD samt allvarligare ångest-och depressionstillstånd.
Vi arbetar dagtid, måndag till fredag, en timmes lunch samt möjlighet till flextid om arbetet tillåter. Vi arbetar aktivt med friskvård och arbetsmiljö. På lasarettet finns tillgång till gym och friskvårdsutbud som erbjuder olika anordnade pass. Elljusspår finns i närheten av lasarettet och flera skidbackar för utförsåkning i närområdet. Det finns även gott om sjöar för bad och fiske samt skogar att ströva och cykla i.
Vi erbjuder dig:
ett stimulerande och utvecklande arbete med stor variation
möjlighet att arbeta personcentrerat och långsiktigt
ett engagerat och stöttande multiprofessionellt team
regelbunden handledning och kompetensutveckling
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
en arbetsplats där samarbete, omtanke och arbetsglädje är viktigt
friskvårdsbidrag med 2000 kr/årPubliceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som hälso- och sjukvårdskurator hos oss har du en central roll i patientens behandling och återhämtning. Du arbetar med psykosocialt stöd och behandling för patienter med olika former av psykisk ohälsa.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
psykosocial kartläggning och bedömning
stödjande och behandlande samtal
krisbearbetning och rådgivning
arbete med motivation, copingstrategier och återhämtning
samverkan med närstående, kommun, myndigheter och andra vårdaktörer
deltagande i teamkonferenser och behandlingsplanering
Du kommer att möta patienter med exempelvis depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykisk problematik.KvalifikationerKvalifikationer
Genomgått utbildning till legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Intresse för psykiatri
Meriterande:
Erfarenhet av psykosocialt arbeteDina personliga egenskaper
Är trygg i samtal och mötet med människor
Arbetar självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat
Uppskattar teamarbete och samverkan
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Carina Lind Johansson carina.lind@regiondalarna.se 0240-495081 Jobbnummer
9938225