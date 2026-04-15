Vi söker effektiva nattugglor för terminalarbete i Linköping!
2026-04-15
Vi på StudentConsulting söker dig som är studerande på minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Gillar du att arbeta i högt tempo och i team? Då kan det vara dig vi söker!
Arbetet som terminalarbetare innebär att du främst kommer att sortera paket löpande samt hantera in- och utgående gods som ska lastas.
Truckkörning ingår i arbetsuppgifterna och därför är truckkort ett krav. Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till natten mellan klockan 00:00 och 05:00, söndag till torsdag, men det kan förekomma att tidigare starttid efterfrågas.
Du blir anställd som konsult och ingår i en bemanningspool där du själv registrerar din tillgänglighet och bokas in efter kundens behov. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta minst tre pass i veckan.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete och truckkörning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är motiverad, har hög arbetsmoral och tar ansvar. Arbetet är fysiskt krävande med många lyft, och eftersom det är nattarbete behöver du vara bekväm med att arbeta enligt en annorlunda dygnsrytm.
För att vara aktuell för tjänsten måste du kunna styrka att du studerar på minst 50% eller har en annan sysselsättning.
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du har/är:
Har goda kunskaper och kan kommunicera i såväl tal som skrift i svenska
Strukturerad och noggrann i ditt arbete
Flexibel, lyhörd och kommunikativ
Truckkort är ett krav
Låter detta som ett jobb som passar dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan nu då vi gör ett löpande urval. I din ansökan får du gärna ange hur många pass per vecka du bedömer att du kan arbeta.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Torvingegatan 10 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com
9857149