Vi söker drivande underhållsingenjör
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga
2026-02-24
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta i teknikens framkant och vara med och säkra en produktion där kvalitet, precision och driftsäkerhet är avgörande?
Vi söker nu en Underhållsingenjör till vår sektion Underhåll inom den produktionstekniska avdelningen på SAAB Dynamics produktionssite i Björkborn, Karlskoga.
Vår sektion ansvarar för underhåll av verktyg, utrustningar och maskiner - och arbetar tätt tillsammans med kollegor inom produktion, kvalitet och övriga produktionstekniska funktioner. Här blir du en del av ett kompetent och engagerat team där vi tillsammans säkerställer att produktionen är effektiv, stabil och framtidssäkrad.
Som underhållsingenjör får du ett helhetsansvar för dina underhållsobjekt genom hela livscykeln - från planering och optimering till utveckling och modernisering. Rollen kombinerar teknisk analys, problemlösning och praktiskt arbete i en dynamisk produktionsmiljö där din kompetens verkligen gör skillnad.
Du kommer bland annat att:
• Planera, utveckla och optimera förebyggande och avhjälpande underhåll i nära samarbete med produktionen
• Leda och samordna större felsökningsinsatser med fokus på rotorsaksanalys och långsiktiga förbättringar
• Samverka med leverantörer - både nationellt och internationellt - samt planera och koordinera deras insatser på site
• Säkerställa korrekt och strukturerad dokumentation av underhållsaktiviteter
• Delta i och driva ombyggnationer, förbättringsprojekt och tekniska uppgraderingar av produktionsutrustning
• Ge teknisk support och bidra med specialistkompetens till produktionen
• Ansvara för inköp av reservdelar och tjänster kopplade till underhållsarbetet
Hos oss får du möjlighet att påverka, förbättra och utveckla - både teknik, arbetssätt och samarbeten.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Profil
Vi söker dig med teknisk bakgrund och erfarenhet inom industriellt underhåll, maskinteknik, automation eller närliggande område. Du är trygg i din tekniska kompetens och trivs med att kombinera analys med praktiskt genomförande.
Du arbetar självständigt när det behövs, men är samtidigt en lagspelare som värdesätter samarbete och kunskapsutbyte. Med ett strukturerat arbetssätt och ett naturligt driv tar du ansvar för att lösa problem på ett metodiskt och långsiktigt sätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har god teknisk förståelse inom mekanik, pneumatik och/eller el
• Är van vid felsökning, teknisk analys och systematiskt förbättringsarbete
• Har en högre teknisk utbildning eller flerårig erfarenhet av kvalificerat underhållsarbete på system- eller komponentnivå
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och engagerad. Du trivs i en miljö där teknik, kvalitet och säkerhet står i fokus - och där prestigelöst samarbete är en självklar framgångsfaktor.
För oss är dina personliga egenskaper en viktig del av helhetsbedömningen i denna rekrytering och söker dig som vill vara med och utveckla framtidens produktion tillsammans med oss.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har passerat.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9760590