Vi söker CE-chaufför i Jönköping!
Vi söker CE-chaufför i Jönköping!
Tycker du om att köra tung lastbil och vill ha ett stabilt jobb med trevliga kollegor och tydliga körpass? Då kan det här vara tjänsten för dig. Vi letar nu efter en erfaren CE-chaufför med utgångspunkt från vår terminal i Jönköping.
Du kommer att köra dagliga rutter inom Jönköpings län med både torrgods och temperaturstyrda leveranser. Arbetet innebär lastning och lossning samt ansvar för att transporterna utförs säkert och punktligt. Tjänsten är på heltid med variernade arbetstider.
Vi söker dig som
Har CE-behörighet
Giltigt YKB, digitalt förarkort och truckkort samt goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Du har minst ett års erfarenhet av tung trafik.
Meriterande är erfarenhet av kyl- och frystransporter eller innehav av ADR-certifikat.
Vi erbjuder
Ett tryggt och långsiktigt uppdrag med ordentlig introduktion.
Fasta arbetstider enligt schema.
Kollektivavtal, försäkringar och villkor enligt branschstandard.
Du blir del av ett väl sammansvetsat team där samarbete och kvalitet står i fokus. Företaget är i ständig utveckling, vilket ger goda möjligheter till eget ansvar och personlig utveckling.
Vi ser gärna att du
Är strukturerad, pålitlig och har ett serviceinriktat arbetssätt.
Du trivs med rutiner men kan hantera förändringar på ett smidigt sätt.
Du är en lagspelare med positiv inställning och bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vid frågor varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Jönköping
)
553 02 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288
