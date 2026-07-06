Vi söker biträdande rektor till HTS
Hässleholms kommun / Pedagogchefsjobb / Hässleholm Visa alla pedagogchefsjobb i Hässleholm
2026-07-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Hässleholms Tekniska Skola (HTS) är en av Hässleholms tre gymnasieskolor. Som biträdande rektor på HTS har du helhetsansvar för några av skolans program. Tillsammans med skolans rektor och de övriga biträdande rektorerna leder, planerar och utvecklar ni det pedagogiska arbetet. Du kommer ges möjlighet att växa i ditt ledarskap och arbeta med att utveckla skolan. Med styrdokumenten som utgångspunkt skapar du förutsättningar för att elever och medarbetare ska nå uppsatta mål.
I din roll inspirerar och skapar du förutsättningar för delaktighet och inflytande genom ett tydligt ledarskap och aktivt systematiskt arbete i samverkan. Tillsammans med skolledarna leder du skolan framåt, och skapar förutsättningar för en attraktiv gymnasieskola och arbetsplats.
Genom kontinuerlig utvärdering av arbete och resultat, analyserar och reflekterar du över vilka delar som behöver utvecklas. Du är resultatdriven och vill se ökad måluppfyllelse och skapa möjligheter till utveckling tillsammans med andra.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Du ska ha flerårig erfarenhet av arbete med äldre elever. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten. Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet av ett skolledaruppdrag samt om du genomgått rektorsutbildning. För att hantera ledaruppdraget ser vi att du har god IT-kompetens. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du en trygg och pedagogisk ledare som har förmågan att se till hela verksamhetens förutsättningar. Du har väl utvecklade ledarstrategier för att driva skolans arbete framåt. I din roll är du närvarande och har förmågan att inspirera och engagera dina medarbetare. Du har förmågan att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten.
I din profession är du positiv, strukturerad samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare, lärare, övriga medarbetare och övrig skolledning. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag
Intervjuer är inplanerade till 11e och 14e augusti.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms Gymnasium innefattar de välkända skolorna Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan och IM Jacobsskolan.
Vi erbjuder 14 nationella program och samtliga introduktionsprogram.
HTS är en attraktiv skola som grundades redan 1912. Med stolta traditioner som grund tar skolan sats mot framtiden med en verksamhet som präglas av ledorden kunskap, kreativitet och trygghet. Skolan är kommunens största gymnasieskola vars lärare och övrig personal arbetar tillsammans för att utbilda våra ca 800 elever på skolans nationella program.
HTS har ett nära och utvecklat samarbete med arbetsliv, högskolor och universitet i regionen.
Skolan ligger centralt med bara fem minuters gångväg till tåg-och busstationen i Hässleholm, som är knutpunkt för hela regionen.
Hos oss kommer du att möta välutbildade, engagerade och välkomnande kollegor.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
)
291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Hässleholms Tekniska Skola (HTS) Kontakt
Sveriges Skolledare 0451-268480 Jobbnummer
9993068