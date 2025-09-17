Vi söker arbetsledare till Helsingborg
2025-09-17
Skapland AB växer och vi behöver förstärka vårt team i Helsingborg med en arbetsledare.
Om Skapland
Vi är en av Skånes ledande aktörer inom drift och underhåll av offentliga utemiljöer. Med stark lokal förankring, stort engagemang och bred erfarenhet bygger och bevarar vi utemiljöer som håller över tid. Vi tar hand om både skötsel och utveckling - från grönyteskötsel och finplanering till blågröna lösningar och vinterväghållning.
Vårt mål är att bli kundens förstahandsval och för att lyckas krävs det ett sammanhållet och engagerat arbete av oss alla på Skapland. Du kommer att bli en viktig kugge i hjulet!
Vi värnar om en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla anställda ges möjlighet att utvecklas, ta ansvar och känna stolthet i sitt arbete. Med en positiv företagskultur, där vi trivs och har roligt på jobbet, utvecklas vi ständigt i samarbete med våra kunder.

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare kommer du att ha huvudansvaret för planering och arbetsledning av teamet i det dagliga arbetet. Arbetet inkluderar även att jobba med skötsel av grönytor vid behov. Du kommer att jobba i våra olika projekt, allt från lekplatser och skolor till parker och torg. Du kommer att stötta produktionschefen i det dagliga arbetet och ha nära kontakt med våra kunder och medarbetare.
Arbetet kan bestå av till exempel ärendehantering, inköp, inventeringar, framtagande av underlag till offerter och olika förbättringsåtgärder. Tillsammans med dina kollegor planerar du verksamheten på ett optimalt sätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning inom grönyteskötsel eller liknande. Du är en lagspelare som tar stort eget ansvar. Som person är du driven, har lätt för att samarbeta och skapa engagemang runt omkring dig. Du trivs med att jobba utomhus oavsett väder och är inte rädd för att ta i.
Då stor del av det dagliga arbete innebär arbetsledning är det viktigt att du är strukturerad och har förmåga att instruera andra. Du har lätt att prioritera och har en känsla för att se helheten. I din roll är god planering A och O.
Du drivs av att effektivisera och driva igenom förbättringar på arbetsplatsen. Vidare är du en utåtriktad och anpassningsbar person som trivs att jobba i team och arbeta för att få alla att dra åt samma håll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Relevant utbildning är meriterande.
Krav Minst 3 års erfarenhet av liknande uppgifter
B-körkort
God grundläggande datorvana
Du talar flytande svenska i både tal och skrift.
Övrig info
Tillträdesdatum: så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Omfattning: heltid, 100%, arbetstid vardagar kl 7-16
Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Lön enligt avtal. Kollektivavtal finns.
Kontakt och ansökan
För mer information om tjänsten kontakta Eimantas Poderis, Produktionschef, 070-108 71 35.
Läs mer om oss på www.skapland.se
Sista ansökan 2025-11-16. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skapland AB
(org.nr 559236-7394), https://skapland.se/ Kontakt
Eimantas Poderis eimantas.poderis@skapland.se 070-108 71 35 Jobbnummer
9514291