Vi söker anläggare och snickare
The Manual Bygg Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka Visa alla anläggningsarbetarjobb i Botkyrka
2026-02-22
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Manual Bygg Sverige AB i Botkyrka
1. Jobbannons: Erfaren Anläggare till projekt i Storstockholm
Om rollen
Vi söker nu en driven och självgående anläggare för spännande projekt runt om i Storstockholm. Som anläggare hos oss arbetar du med allt från finplanering och stensättning till rörläggning och grundarbete. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter kvalitet och effektivitet.Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbeten i olika typer av bygg- och infrastrukturprojekt.
Förberedande markarbeten, schaktning och rörläggning.
Finplanering, stensättning och plattläggning.Profil
Erfarenhet: Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av anläggningsarbete.
Körkort: Krav på B-körkort för att kunna ta dig mellan olika projekt i Stockholm.
Språk: Goda kunskaper i svenska eller Engelska (tal och skrift).
Meriterande: Yrkesbevis eller förarbevis för maskiner (t.ex. hjullastare/grävmaskin).
Vi erbjuder
Varierande projekt i hela Storstockholm.
Marknadsmässig lön och goda arbetsvillkor.
En trygg arbetsmiljö med fokus på hälsa och säkerhet.
2. Jobbannons: Snickare sökes för uppdrag i Storstockholm
Om rollen
Är du en skicklig snickare som trivs med ett varierat arbete? Vi utökar vårt team och söker dig som vill arbeta med allt från stomresning till finsnickeri och renoveringar i Storstockholmsområdet.Dina arbetsuppgifter
Nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-arbeten).
Montering av kök, fönster och dörrar.
Allmänt snickeri, gipsning och regelverk.Profil
Erfarenhet: Minst 1 års praktisk erfarenhet som snickare.
Körkort: Krav på B-körkort för att transportera verktyg och material till kund.
Egenskaper: Du är lösningsorienterad, noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Meriterande: Yrkesbevis för träarbetare.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett växande företag med korta beslutsvägar.
Arbetsplats i Storstockholm med utgångspunkt från [ange ort/lager].
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
OM OSS
The Manual Bygg Sverige AB är en etablerad bygg- och anläggningspartner med bas i Tullinge. Sedan starten 2018 har vi levererat högkvalitativa lösningar till både stora och små projekt över hela Storstockholm. Vi är ett företag som bygger på förtroende och yrkesstolthet; med över 35 års erfarenhet i branschen har vi den samlade expertis som krävs för att driva allt från komplexa entreprenader till specialanpassade snickeriuppdrag.
Vår verksamhet vilar på tre grundpelare: kvalitet, lyhördhet och hållbarhet. Vi ser varje uppdrag som ett unikt samarbete där vi genom nära dialog med våra kunder säkerställer att förväntningar inte bara möts, utan överträffas. .
Som anställd hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi värnar om en god arbetsmiljö och personlig utveckling. Vi kombinerar den lilla firman personliga känsla med den stora entreprenörens kapacitet och ordning. Hos The Manual Bygg Sverige AB handlar hantverket om mer än bara material - det handlar om att skapa långsiktigt värde och trygghet för våra uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@manualbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Manual Bygg Sverige AB
(org.nr 559152-7048)
Strövarvägen 50 (visa karta
)
146 34 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Milomir Ivkovic info@manualbygg.se 0733121571 Jobbnummer
9756227