Vi behöver fler CNC operatörer
Add-Up Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tidaholm
2025-08-13
Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till vår kund i Tidaholm.
Arbetet kommer bl.a bestå av drift, ställ och underhåll. För att lyckas i rollen, krävs det att man ska kunna läsa och förstå ritningar samt att man har tidigare erfarenheter inom svarv, fräs och produktion. Erfarnehet av mätmaskin är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, som har hög arbetsmoral och som är öppen för nya utmaningar.
Givetvis lägger vi också stort fokus kring våra 10 beteenden: punktlig, positiv, förberedd, ansträngning, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, coaching, det lilla extra
Krav: CNC utbildning eller erfarnehet.
Arbetet är heltid och är förlagt under 2-skift.
Inledningsvis inhyrning, som sedan är tänkt att övergår till en anställning hos kundföretaget.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökingstiden löpt ut.
