Verktygsmakare till Memo
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmakarjobb / Köping Visa alla verktygsmakarjobb i Köping
2025-12-14
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Memo Rekryterar!
Vill du ta nästa steg i din yrkeskarriär som Verktygsmakare hos oss på Memo. Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, hög noggrannhet och kreativ problemlösningsförmåga! Här får du möjlighet att arbeta i en modern och framåtblickande miljö. Vi värdesätter en inkluderande arbetsplats där alla bidrar till framgången.
Arbetsuppgifter och Ansvarsområden:
I rollen som verktygsmakare arbetar du med tillverkning, reparation och justering av verktyg för industriell produktion. Du ansvarar för att säkerställa att våra verktyg håller högsta möjliga kvalitet och funktionalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Utföra service, underhåll & reparationer på formverktyg. Detta omfattar demontering/montering av verktygsdelar, statusbedömning underhåll av slitagedelar.
Reparationer av Formverktyg vid haverier samt vid behov avgöra om reparation behöver utföras.
Intrimning av nya verktyg.
Även service av övrig produktionsutrustning kan förekomma.
Svarvning, fräsning samt ritningsläsning
Krav och Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en teknisk utbildning samt några års erfarenhet av verktygsservice och verktygsreparationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med formsprutningsverktyg inom plastindustrin eller formsprutning av silikon, men inget krav!
Du är öppen, flexibel och noggrann person med en hög känsla för service och kommunikativ.
Positiv inställning och god arbetsmoral.
Lösningsorienterad och har god analytisk förmåga.
B-körkort.
Personliga Egenskaper:
Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Ditt kreativa tänkande och vilja att utvecklas kommer att vara en tillgång för oss.
Arbetstid, Plats och Anställningsvillkor:
Tjänsten är på heltid med placering i Köping. Arbetstid är Dagtid.
Ansökan till Verktygsmakare - Bli en del av vårt team
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av vårt kunniga team? Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Marita Eriksson marita.eriksson@bestbemanning.nu Jobbnummer
9643322