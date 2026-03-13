Verktygskontruktör
2026-03-13
Arbetsuppgifter
Till en av våra kunder på Höglandet söker vi nu en konstruktör. Rollen är central i organisationen och innebär ett nära samarbete mellan teknik, produktion och kund. Du får möjlighet att påverka både produktutveckling och arbetssätt i en verksamhet med högt tekniskt kunnande.
Om rollen:
Som konstruktör ansvarar du för att utveckla tekniska lösningar som är funktionella, kostnadseffektiva och anpassade för produktion. Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga produkter, där kvalitet och genomförbarhet är avgörande faktorer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram och vidareutveckla konstruktionslösningar i samverkan med kollegor och andra funktioner.
• Upprätta tekniska underlag som stöd för kalkyler och offertarbete.
• Medverka vid tester, provkörningar och teknisk verifiering av produkter.
• Delta i arbete kopplat till reklamationer, avvikelsehantering och kvalitetsuppföljning.
• Standardisera och dokumentera konstruktionslösningar, metoder och tekniska instruktioner.
• Säkerställa att modeller och konstruktioner är anpassade för en stabil och effektiv produktion.
Ansvar och mandat:
• Bidra aktivt till teamets och företagets långsiktiga utveckling.
• Driva eget förbättringsarbete inom tilldelade processer och ansvarsområden.
• Säkerställa tekniska lösningar med fokus på kvalitet, kostnad och hållbarhet.
• Uppmärksamma risker och avvikelser samt vidta nödvändiga åtgärder.
• Företräda tekniken i dialog med kund vid behov, främst i offert- och utvecklingsskeden.
• Hålla dig uppdaterad inom teknikområdet genom kontinuerlig kompetensutveckling.Profil
Vi söker dig som:
• Har minst två års erfarenhet av konstruktionsarbete inom industriell miljö.
• Kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift. Fler språk är meriterande.
• Har praktisk erfarenhet av SolidWorks eller motsvarande CAD-system.
• Är trygg i ritningsläsning och har god förståelse för tekniska krav och produktkvalitet.
• Arbetar analytiskt och lösningsorienterat även vid komplexa tekniska utmaningar.
• Är strukturerad, noggrann och har ett professionellt förhållningssätt till detaljer.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som konstruktör är en direktrekrytering med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
