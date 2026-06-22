Verkstadsmontör Trelleborg
Jovi Konsult AB / Montörsjobb / Trelleborg Visa alla montörsjobb i Trelleborg
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Nu söker vi en verkstadsmontör till ett långsiktigt uppdrag där arbetet utgörs av mekanisk montering, ritningsläsning och sammansättning av komplexa järnkonstruktioner i en modern verkstadsmiljö. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Arbetet passar dig som har erfarenhet av montering och trivs i en praktisk och varierande roll med högt kvalitetstänk.Arbetsuppgifter
Som verkstadsmontör har du en central roll i att förvandla ritningar och komponenter till färdiga, storskaliga produkter. Du arbetar i en välutrustad verkstadsmiljö där dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Mekanisk montering av större järnkonstruktioner, rörliga mekanismer och tekniska moduler.
Montering och integration av tillhörande system, vilket kan inkludera komponenter inom enklare hydraulik, pneumatik samt el och kablage.
Ritningsläsning och precisionsarbete utifrån tekniska underlag och monteringsinstruktioner.
Löpande kvalitetskontroll och avsyning för att säkerställa att alla toleranser och säkerhetskrav uppfylls under monteringsprocessen.
Bakgrund
Vi söker dig som är praktiskt lagd, har ett stort tekniskt intresse och trivs med fysiskt arbete i en produktionsmiljö. Du har sannolikt en gymnasieutbildning inom industri, fordon, el, mekanik eller har tillgodosett dig motsvarande kunskap genom praktisk yrkeserfarenhet. Som person är du noggrann, strukturerad och har ett naturligt sinne för kvalitet. Eftersom vi bygger komplexa produkter krävs det att du är en lagspelare som kommunicerar väl med dina kollegor, samtidigt som du tar fullt ägande och ansvar för dina egna moment i monteringskedjan.Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt monteringsarbete, gärna inom industri-, verkstads- eller fordonsproduktion.
God förmåga att läsa och arbeta utifrån tekniska ritningar och monteringsinstruktioner.
God vana av att hantera olika typer av handverktyg, maskiner och mätverktyg.
Goda kunskaper i svenska eller engelska i både tal och skrift.
Meriterande: Traverskort, truckkort
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951387-2065051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
231 42 (visa karta
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231 42 TRELLEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9973813