Verkstadsmekaniker Kumla Örebro

Vi söker u en verkstadsmekaniker för entreprenadmaskiner till Lotus Maskin & TransportKvarntorp i kumla/Örebro!
Vi söker dig som vill arbeta i en varierande och utmanande roll som mekaniker. Hos oss blir du en del av ett mindre team där samarbete, engagemang och kvalitet står i centrum.
Lotus är en arbetsplats där människor och kompetens är vår främsta styrka. På vår anläggning i Kvarntorp arbetar vi i ett tight team bestående av en platschef, en verkstadsarbetare och en blästrare. Tillsammans ser vi till att våra maskiner och utrustning håller högsta standard för att möta våra kunders behov. Här värdesätter vi gott samarbete, en positiv attityd och en vilja att alltid hitta lösningar.Om tjänsten
Som mekaniker hos oss har du en nyckelroll i verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer bland annat reparera entreprenadmaskiner samt blästra. Det blir en mix av praktiskt arbete och problemlösning där ingen dag är den andra lik. Arbetet kräver flexibilitet, tekniskt kunnande och en vilja att tänka utanför boxen vilket gör jobbet som mekaniker både utmanande, roligt och utvecklande.
Lotus är ett företag där vi hjälper varandra där behov finns och i din roll som mekaniker ingår det även att stötta vår verkstad i Stockholm samt arbeta på fält runtom i landet när behov uppstår.
Vi erbjuder
En arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper varandra att lyckas.
Möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
En chans att bidra med dina idéer och erfarenheter för att förbättra och utveckla verksamheten.
Trygg anställning med kollektivavtal och möjlighet att utvecklas inom företaget.
Hos oss på Lotus hittar du inte bara ett jobb - du hittar en arbetsplats där du kan utvecklas, påverka och känna stolthet över det du gör.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av reparationer av entreprenadmaskiner
Erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö.
Kunskap inom MIG/MAG-svetsning.
Erfarenhet av smidesarbete och metallbearbetning.
Svenska och grundläggande engelska
Reparationer av entreprenadmaskiner från Volvo
Certifikat för heta arbeten.
Truckkort, lastmaskinskort och liftkort.
Meriterande:
Vi söker dig som är en lagspelare med positiv attityd, teknisk skicklighet och ett starkt driv. Du trivs i en omväxlande miljö och har en förmåga att hålla huvudet kallt när det behövs.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
Är du redo att bli en del av vårt team Lotus Örebro/Kumla och tycker dina meriter passar annonsen?
Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Bemanning Sverige redan idag.
Om Rekrytering Stockholm
Bemanning Sverige Byrå AB har över 20 års erfarenhet av specialist rekryteringar inom Bygg infrastruktur och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
