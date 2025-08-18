Verkstadschef till Niemi Bil i Kiruna
Chefsjobb / Kiruna
2025-08-18
Publiceringsdatum2025-08-18
Dina arbetsuppgifter
Är du en passionerad och driven ledare som söker en roll där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad? Vill du vara en del av ett expansivt företag med högt engagemang och stor laganda? Då är detta rätt möjlighet för dig!
I rollen som Verkstadschef på vår nyöppnade verkstad i Kiruna kommer du att vara en nyckelperson i verksamhetens uppbyggnad och utveckling. Här får du en operativ roll där du är med och driver den dagliga verksamheten samtidigt som du ansvarar för att skapa effektiva arbetsrutiner och processer. Du kommer att leda och inspirera ditt team, säkerställa att verkstaden arbetar effektivt och upprätthålla en hög kvalitet på våra tjänster.
Som verkstadschef har du totalansvar för verkstaden, vilket innefattar personal och rekrytering, budget, arbetsmiljö, drift, bokningar och reservdelshantering. Du säkerställer att allt flyter på smidigt, från dagliga reparationer till iordningställande av sålda bilar inför leverans.
Det är en operativ och ansvarsfull roll där du får möjlighet att både vara involverad i den dagliga verksamheten och samtidigt arbeta strategiskt för att forma och effektivisera arbetssätt och processer.
Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din Profil
Vi söker en person som brinner helhjärtat för sitt arbete och har ett starkt driv. Du är en erfaren ledare med tekniskt intresse och har du en bakgrund som mekaniker är det meriterande. Du har förmågan att både vara operativ och strategisk i ditt arbete och trivs i en miljö där du får vara nära den dagliga verksamheten. Eftersom vi är en liten verkstad som växer och utvecklas söker vi någon som både har förmågan att driva arbetet operativt och har en stark vilja att vara med och bygga upp och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
För att trivas i rollen bör du vara en lösningsorienterad person med ett starkt kundfokus, som inte räds att ta egna initiativ. Du har en tävlingsinriktad och positiv inställning och drivs av att se resultat. Vi ser gärna att du trivs i en liten och dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att göra skillnad.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som verkstadschef eller ledande roller inom närliggande branscher
• Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
• Är driven och har ett starkt engagemang för att utveckla verksamheter.
• Är en lagspelare som tycker om att utmana dig själv och dina kollegor.
• B-körkort är ett krav. Även flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.Om företaget
Vi är ett företag som är måna om våra anställda och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, både inom företaget och genom utbildningar. Vi arbetar i en familjär miljö där vi värnar om vårt team och våra kunder. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget fem anläggningar som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vår kultur:
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare June Pärnänen på june.parnanen@autorekrytering.se
eller rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
