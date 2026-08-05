Verkstadschef
Railcare Lokverkstad AB / Chefsjobb / Sollefteå Visa alla chefsjobb i Sollefteå
2026-08-05
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Railcare är ett järnvägsföretag fyllt av energi, engagemang och snabbfotade medarbetare. Vi verkar i en traditionell bransch som nu återigen är en framtidsbransch då järnvägen möjliggör ett hållbart och effektivt transportsätt. Till detta bidrar Railcare genom bland annat underhåll av järnvägen, gods-, entreprenad- och specialtransporter, samt utveckling och underhåll av lok och maskiner.
Vi söker en engagerad och affärsdriven verkstadschef till Långsele
Om jobbet
Det här är en nyckelroll där du leder och utvecklar verkstaden med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktig tillväxt. Du rapporterar direkt till affärsområdeschef Teknik, ingår i affärsområdets ledningsgrupp och har en central roll i att säkerställa att verksamheten levererar enligt både kundkrav och våra egna högt ställda mål.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.
Placeringen är i Långsele och arbetet sker huvudsakligen dagtid. Resor förekommer som en naturlig del av rollen.
Om rollen
Som verkstadschef har du det övergripande verksamhets- och resultatansvaret för verkstaden i Långsele. Det omfattar bland annat ekonomi, personal, resursplanering, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och kundrelationer.
Du leder verksamheten genom produktionsledning och andra nyckelfunktioner och säkerställer att uppdrag planeras, prioriteras och genomförs enligt överenskommen tid, kostnad och kvalitet. Rollen innebär att skapa tydlighet i ansvar, prioriteringar och arbetssätt samt att säkerställa att verksamheten har rätt organisation, bemanning och kompetens för både dagens leveranser och framtida behov.
En viktig del av uppdraget är att tillsammans med affärsområdeschefen fortsätta att bygga och utveckla verksamheten i Långsele. Du ska skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt genom struktur, uppföljning, förbättringsarbete och ett närvarande ledarskap. Du arbetar nära övriga funktioner inom affärsområdet, såsom projektledning, inköp, lager och eftermarknad. Du förväntas bidra till ett sammanhållet affärsområde Teknik, där olika funktioner och verksamheter arbetar utifrån gemensamma mål, prioriteringar och arbetssätt.
Rollen innebär även ett nära samarbete med Railcares övriga verkstäder och affärsområden. Du bidrar aktivt till koncernen genom att dela kompetens och resurser, utveckla gemensamma arbetssätt och agera utifrån det bästa för Railcare.
Rollen kombinerar operativ närvaro med strategiskt arbete. Du behöver därför trivas både ute i verksamheten och i arbetet med ekonomi, organisation, kunder och långsiktig utveckling.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda verksamhet inom verkstad, industri eller liknande miljö
Har ett tydligt kund- och affärsperspektiv och förstår sambandet mellan leverans, kundnöjdhet och lönsamhet.
Har erfarenhet av att leda förändring, utveckla organisationer och införa nya arbetssätt.
Är trygg i att ta ett helhetsansvar, både operativt och strategiskt
Har god förståelse för ekonomi, uppföljning och affärsmässighet
Har erfarenhet av kvalitetssystem och arbete med regelefterlevnad.
Erfarenhet av ISO, ECM eller annan reglerad verksamhet är meriterande.
Har vana av att leda genom andra chefer eller ledande funktioner
Har arbetat med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Din ledarprofil
Vi söker en närvarande och tydlig ledare som skapar struktur, engagemang och riktning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Tar ansvar och fattar beslut, även när inte alla fakta finns på bordet
Har ett starkt driv att utveckla både verksamheten och medarbetarna
Är lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder
Bygger förtroende genom tydlig kommunikation och närvaro i verksamheten
Har förmågan att se helheten och få olika delar att arbeta mot samma mål
Vi erbjuder
Hos Railcare blir du en del av ett entreprenörsdrivet bolag med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Du får en central roll i en växande verksamhet där vi kombinerar verkstad, teknik och utveckling med ambitionen att vara mer än en traditionell verkstad.
Vi erbjuder en bred och utvecklande roll, engagerade kollegor och goda möjligheter att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Om verksamheten i Långsele
Verksamheten i Långsele består av cirka 30 medarbetare och omsätter omkring 70 miljoner kronor per år. I verkstaden utför vi löpande och förebyggande underhåll, reparationer, större revisioner, renoveringar och moderniseringar av lok och järnvägsfordon. Vi arbetar även med installation och utveckling av bland annat radiostyrning och tågskyddssystem.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ECM, vilket innebär att kvalitet, säkerhet, dokumentation och ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: patrik.soderholm@railcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Railcare Lokverkstad AB
(org.nr 559211-5405)
Stationsgatan 23 (visa karta
)
882 30 LÅNGSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patrik Söderholm patrik.soderholm@railcare.se 072-5775411 Jobbnummer
10023550