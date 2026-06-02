Verkstadschef
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Aeronautics affärsenhet Advanced Programs växer - och nu bygger vi en ny produktionsorganisation från grunden. Här skapar vi inte bara lösningar för dagens behov, utan formar hur framtidens produktion ska fungera. Assembly-enheten ansvarar för hela flödet - från delmontering och sammanbyggnad till installation och leverans av demonstratorer och flygplan. Eftersom enheten är under uppbyggnad får du en unik möjlighet att sätta struktur, arbetssätt och riktning.
En central och inflytelserik roll
Du leder ett dedikerat team av flygplansbyggare inom vår Assembly-enhet och spelar en nyckelroll i verksamhetens utveckling.
Strategiskt genomslag
Som medlem i områdets ledningsgrupp är du med och fattar beslut som påverkar riktningen framåt.
Möjlighet att bygga kultur - på riktigt
Tillsammans med övriga chefer formar du en kultur präglad av samarbete, förtroende och utveckling.
En innovativ miljö
Här uppmuntras snabbhet, nyfikenhet och mod - med korta beslutsvägar och stort utrymme för nya idéer.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål samt skapa engagemang, delaktighet och motivation. Du kommer även leda i förändring med trygghet och gott omdöme och vara en tydlig och inspirerande kommunikatör till verksamheten samt medarbetare. Rollen innebär att du skapar förutsättningar för ditt team att lyckas. Du har ansvar för leverans, personal, ekonomi samt ditt närmsta team.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Vi tror att du är en trygg och engagerad ledare som får människor att växa.
Du önskar se dig ha:
Flerårig erfarenhet från tillverkningsindustrin
Gedigen ledarerfarenhet och god kunskap inom lean och produktion
En analytisk och lösningsorienterad förmåga
Helhetssyn och strategiskt tänkande
Ett närvarande och relationsskapande ledarskap
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad di blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB anna-carin.telon@saabgroup.com Jobbnummer
9941264