Verkstadsadministratör
Intensogruppen AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intensogruppen AB i Stockholm
, Västerås
, Gävle
, Karlskoga
, Jönköping
eller i hela Sverige
Söderberg & Haak befinner sig i en fortsatt expansiv fas i Stockholmsregionen och stärker nu teamet i Arlandastad med en verkstadsadministratör med tyngdpunkt på reservdelar och verkstadsflöden. Rollen innebär ansvar för att verkstadens administrativa och tekniska flöden fungerar effektivt, med struktur, kvalitet och service i fokus.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som verkstadsadministratör är du en central och viktig funktion när det gäller service- och reservdelsflödet för våra entreprenadmaskiner. I rollen har du många kontaktytor både mot kund, men även internt där du arbetar nära verkstadschef, reservdelsansvarig samt säljare och servicetekniker runt om i landet. Du har direkt kontakt med våra kunder och tar hand om inkommande jobb och följer bokningar.
Administrativt ansvarar du för verkstadsordrar och reservdelsordrar samt hanterar fakturor och rapportering mot våra leverantörer. En viktig del i rollen är att proaktivt arbeta med flöden och uppföljning för att säkerställa bra service och kontinuerligt skapa och upprätthålla goda relationer till våra kunder.
Vad har Gustaf Thuresson, VD, att säga om företaget?
"Som anställd i Söderberg & Haak koncernen blir man en del av en stabil organisation med offensiva visioner. Det är en stor fördel att jobba i en organisation med korta beslutsvägar och där varje individ har stor frihet under ansvar.
Vi erbjuder våra anställda löpande utbildningar, men också möjligheter till att växa eller ändra inriktning inom bolaget. De flesta som har ledande positioner inom koncernen idag har börjat sin karriär hos oss i en annan befattning.
Jag som VD tror på varje anställds engagemang och vilja att utveckla sig själv och företaget i en positiv riktning. Jag älskar att jobba omgiven av människor som är specialister inom sitt område och som kan och vill ta de beslut som krävs för att verksamheten skall utvecklas i den riktning vi stakat ut."Profil
För att vara framgångsrik som verkstadsadministratör tror vi att du är kund-, service- och lösningsinriktad. Du är strukturerad, noggrann, ansvarskännande, energisk, social och relationsorienterad i din framtoning. Du knyter många kontakter både internt och externt vilket ställer stora krav på att du är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande.
Du har viss teknisk kompetens och det är meriterande om du har arbetat med entreprenad eller lantbruksmaskiner tidigare
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en administrativ roll och förstår vikten av ordning och reda
Goda kunskaper i Officepaketet
Erfarenhet av arbete i affärssystem och övriga portaler
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Som verkstadsadministratör hos oss är du en del av ett etablerat företag som erbjuder produkter av bästa kvalitet. Vi har en öppen företagskultur med ett kunnigt, hjälpsamt och engagerat team, där laganda och att ha roligt på jobbet värderas högt. Vi erbjuder bra villkor med kollektivavtal samt en väl genomarbetad introduktion.
Kontakt och ansökan
För frågor om tjänsten kontakta verkstadschef Peter Niklasson, 08-6655612 eller platschef Veronica Holmlund, 08-6655601.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Söderberg & Haak
Söderberg & Haak grundades 1866 och är i dag en av de största privata aktörerna inom svensk lantbruksmaskin- och entreprenadmaskinhandel. Vi ser oss som ett serviceföretag med uppgift att förse svenska entreprenörer med teknik som gagnar effektivitet och ekonomi. Försäljning, service och reservdelsförsörjning sker genom ett rikstäckande nätverk av interna och externa återförsäljare och servicepartners från Ystad i söder till Kiruna i norr. Våra entreprenadvarumärken är Komatsu, Bomag, Terex Finlay, Terex Ecotec och Metsjö. För mer information om verksamheten besök www.sodhaak.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Söderberg & Haak Stockholm AB Jobbnummer
9893372