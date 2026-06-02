Verkstads- och CNC-tekniker
För vår kunds räkning söker vi nu en verkstadstekniker med CNC-kunskap i Lund, med start runt 22:a juni. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till 30:e november med chans till förlängning. Du kommer under uppdragets längt att vara anställd som konsult via oss på Emploid. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Om du är intresserad rekommenderar vi därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om rollen
Som verkstadstekniker ansvarar du för att stödja prototyptillverkning och utvecklingen av nya tekniska lösningar genom praktisk expertis inom tillverkningsteknik. Rollen innebär att ge teknisk återkoppling, föreslå förbättringar samt bidra till utveckling och optimering av prototyper och produktionsmetoder.
Mer specifikt innebär rollen:
• Operera, ställa in och underhålla CNC-maskiner samt annan verkstadsutrustning
• Stödja prototyptillverkning och utvärdering av nya tekniska lösningar
• Ge återkoppling och förbättringsförslag kring tillverkningen, funktionalitet och produktionsprocesser
• Samarbeta nära konstruktions- och utvecklingsteam för att säkerställa effektiva och praktiska tillverkningslösningar
• Driva, samordna och prioritera verkstadens arbetsordrar tillsammans med teamet för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde
• Bidra till kontinuerliga förbättringar av verkstadsprocesser, användning av utrustning och arbetssättOm dig
Vi letar efter dig som är tekniskt intresserad, självgående och har en naturlig förståelse för maskiners funktion. Du är en problemlösare som tar ansvar för ditt arbete och ser lösningar snarare än hinder. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är en självklarhet för dig och du strävar alltid efter att leverera detaljer med högsta precision. Du bör också ha en analytisk förmåga och kunna föreslå förbättringar samt utvärdera den tekniska prototyptillverkningen.
Krav för tjänsten:
• Något års erfarenhet av arbete inom tillverkning eller liknande industriell verksamhet.
Övrig information
Startdatum: 2026-06-22
Slutdatum: 2026-11-30
Placeringsort: Lund
Omfattning: heltid mån-fredag
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller. Observera att ett drogtest måste genomföras och godkännas innan uppdraget kan påbörjas.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: CNC, Prototyptillverkning, Tillverkningsteknik, Verkstadsteknik, Produktutveckling, Teknisk problemlösning, Processförbättring, Ritningsläsning, Precisionsarbete, Samarbete med konstruktörer
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
211 11 MALMÖ Kontakt
Rekryterare
Oskar Wendel oskar.wendel@emploid.se
