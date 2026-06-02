Vi söker Lager- och Logistikmedarbetare till kund i Borås!
Om kundföretaget
Vi söker nu Lager- och Logistikmedarbetare till ett industriföretag strax utanför Borås. Här blir du en viktig del av verksamheten och arbetar i en varierande roll där logistik, lager och produktion möts.
Vi letar efter dig som trivs med ett praktiskt arbete, gillar att ha många bollar i luften och vill vara med och bidra till ett smidigt och effektivt flöde i produktionen.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med både logistik och produktionsnära arbetsuppgifter. Du blir en viktig del i det dagliga flödet och arbetar nära både lager och produktion.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Materialhantering och internleveranser till produktionen
• Ta emot och sortera inkommande gods
• Truckkörning, lossa och lasta gods
• Packning och förberedelse av leveranser
• Registrera och hantera leveranser i affärs-/lagersystem
• Bygga träemballage och emballagelösningar
• Hjälpa till inom produktion, montage och bearbetning
Arbetstid: Dagtid, heltid 100%.
Placering: Borås
Start: Enligt överenskommelse
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Du gillar att arbeta praktiskt, är strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Eftersom tempot stundtals kan vara högt ser vi gärna att du är stresstålig och van vid att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av lager, logistik eller industriarbete
• Truckkort och erfarenhet av truckkörning
• God datavana och erfarenhet av att arbeta i system
• Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete i Monitor
• Ritningsläsning
• Emballagebyggnation
• Produktionsarbete inom industrin
Även om du inte uppfyller alla krav är du varmt välkommen att skicka in din ansökan, för oss är rätt inställning minst lika viktig som erfarenhet!Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Matilda Granström matilda.g@firstpersonal.se +46 72 711 00 31
