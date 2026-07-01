Verksjurist miljö- och fastighetsrätt
Svenska Kraftnät / Juristjobb / Sundbyberg Visa alla juristjobb i Sundbyberg
2026-07-01
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Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en avgörande länk i en samhällsviktig verksamhet?
Elektrifiering, energiomställning och en gemensam europeisk elmarknad innebär att Svenska kraftnät står inför en historisk utbyggnad av transmissionsnätet. Svenska kraftnät söker nu dig som är jurist och har erfarenhet av arbete inom mark- och miljörätt. Ta chansen och sök till en av Sveriges viktigaste och mest spännande arbetsplatser!Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu en verksjurist som, tillsammans med de andra mark- och miljörättsjuristerna, kommer att arbeta nära utbyggnadsprojekten i en rådgivande roll. Arbetet innebär bland annat arbete med koncessions-, tillstånds- och ledningsrättsprövningar och att företräda Svenska kraftnät vid domstols- och myndighetsprövningar samt att utföra rättsutredningar. Arbetet omfattar även att ge rådgivning kring strategiska miljö- och fastighetsrättsliga frågeställningar med möjlighet till fördjupning inom ledningsrätt och andra markåtkomstfrågor. Arbetet kan även komma att omfatta andra rättsområden, såsom förvaltningsrätt.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller på våra kontor i Göteborg, Västerås, Sundsvall eller Luleå.
Nio verksjurister arbetar i dag med att stödja verksamheten inom mark- och miljörätt genom juridisk rådgivning i projekten för att bygga ut och stärka transmissionsnätet både på land och till havs. Rollen innefattar bland annat att;
Arbeta med koncessions- och tillståndsprövningar och vid behov företräda Svenska kraftnät i domstol och vid myndigheter.
Genomföra rättsutredningar och ge rådgivning kring strategiska miljö- och fastighetsrättsliga frågor.
Stödja verksamheten i arbetet med att svara på remisser från regeringskansliet, myndigheter och andra aktörer.
Kontinuerligt utveckla arbetssätt och processer för att möta en växande utbyggnadsverksamhet och samhällets krav.
Svenska kraftnät har fyra enheter med verksjurister som är placerade på Rättsavdelningen. Enheterna bidrar, tillsammans med rättschefen, till att säkerställa att Svenska kraftnäts verksamhet efterlever relevant lagstiftning och vägleder verksamheten proaktivt avseende dess legala förutsättningar. Totalt är vi ett 40-tal verksjurister som självständigt bedriver arbete inom en stor bredd av juridiska områden. Tjänsten är placerad på enhet mark- och miljöjuridik.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med andra då du kommer att ha många kontaktytor både inom och utanför myndigheten. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan själv driva dina frågor framåt. I rollen är det också viktigt att du har hög integritet, ett gott omdöme samt att du är lösningsorienterad och därmed har förmågan att hitta lämpliga lösningar för de frågor som uppstår i verksamheten. Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha en svensk juristexamen eller jur.kand. examen.
Du har även:
Minst sju års erfarenhet av juridiskt arbete från domstol, kommun eller annan myndighet, advokatbyrå, organisation eller företag.
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat mark- och miljörättsligt arbete.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
Arbetat med speciell fastighetsrätt, allmän fastighetsrätt samt avtalsrätt kopplat till olika former av markupplåtelser.
Arbetat med eller inom elbranschen.
Erfarenhet av statlig verksamhet eller förvaltningsrätt.
Erfarenhet av arbete i rådgivande eller stödjande funktion i en större projektorganisation eller verksamhet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg, Västerås, Sundsvall eller Luleå.
Resor kan förekomma i begränsad utsträckning.
Möjlighet till distansarbete upp till 50%, när arbetet så tillåter.
Sista dag att ansöka är 23 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provtjänstgöring.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Charlotte Welwert rekryterande chef, 010 475 99 33.
Lennart Jansson, ansvarig rekryterare, 010-350 91 49.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9986218