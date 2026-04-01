Verksjurist
2026-04-01
Är du en kvalificerad jurist och vill vara med och bidra till målet att bekämpa ekonomisk brottslighet? Hos Ekobrottsmyndigheten får du arbeta i en händelserik miljö tillsammans med kvalificerade och engagerade medarbetare. Vi söker nu en eller flera verksjurister till vår rättsenhet.
Arbetsplats
Rättsenheten ansvarar för att säkerställa kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet i myndighetens rättsliga verksamhet. Vid rättsenheten finns verksjurister och en arkiv- och registratorsfunktion. Myndighetens dataskyddsombud är även placerad på rättsenheten.
Enheten arbetar aktivt med bland annat implementering av ny lagstiftning, bevakning av rättsutvecklingen och bistår myndigheten med kvalificerat rättsligt stöd. Enheten ansvarar för att besvara remisser och lämna yttranden samt hanterar frågor som rör sekretess och dataskydd. Enheten tar även fram styrdokument, promemorior och metodstöd samt medverkar i utbildningar och andra kompetenshöjande insatser inom myndigheten. Enheten har en nära samverkan med andra myndigheter med angränsande uppdrag. Rättsenheten behöver nu förstärkning i bl.a. frågor om offentlighet- och sekretess och dataskydd samt övriga relevanta frågor vid enheten. Rättsenheten består för närvarande av cirka 14 personer.Publiceringsdatum2026-04-01Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist vid rättsenheten erbjuds du varierande arbetsuppgifter som kan bestå av bland annat:
handlägga frågor om offentlighet och sekretess
arbeta med rättsutvecklingsfrågor och kvalificerat juridiskt stöd till verksamheten
svara på remisser och följa utvecklingen i lagstiftningsärenden
handlägga frågor rörande allmän verksjuridik
svara på frågor om dataskydd och digitalisering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
juristexamen
flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på strategisk nivå från annan statlig myndighet, domstol eller motsvarande
god kunskap om och erfarenhet av att ha arbetat med frågor om offentlighet och sekretess
en hög rättslig kompetens och förmåga att omsätta den i praktiken
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har
kunskap om och erfarenhet av att ha arbetat med dataskyddsfrågor
är notariemeriterad
erfarenhet av att ha arbetat i en verksamhet med brottsbekämpande uppdrag. Dina personliga egenskaper
Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och myndighetens arbete präglas av en helhetssyn där alla medarbetare tar ansvar för myndighetens samlade verksamhet och resultat. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens.
Eftersom Ekobrottsmyndighetens verksamhet omfattar såväl åklagar- som polisverksamhet ställs stora krav på din förmåga att lösa komplexa frågor utifrån flera olika perspektiv och regelverk. Du behöver vara en skicklig jurist med god analytisk förmåga och gott omdöme. Arbetet kräver att du har erfarenhet av att föredra juridiskt komplicerade ärenden med väl underbyggda förslag till lösningar. Arbetet innebär ofta samverkan med andra, såväl internt som externt, och kräver därför att du har mycket god samarbetsförmåga.
För att trivas i rollen behöver du vara självständig, strukturerad och van vid att arbeta med flera olika frågor parallellt även under tidspress. Vi ser positivt på att du är utvecklingsorienterad och intresserad av att bidra såväl till den rättsliga utvecklingen vid myndigheten som till att metoder och arbetssätt effektiviseras i den operativa verksamheten.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.Kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rättschef Ulrika Lundström, tfn. 010-562 94 25.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, tfn 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm, Ekobrottsmyndighetens huvudkontor
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv. Möjlighet till distansarbete.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 10 april 2026.
I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Särskilt vill vi att du beskriver hur du i ditt arbete använder din rättsliga kompetens och hur du omsätter den i praktiken.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
