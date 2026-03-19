Verksamhetsutvecklare Till Arvidsjaur
Om Befattningen
Försvarsmaktens Logistik - FM LOG söker en Verksamhetsutvecklare till Arvidsjaur.
Är du redo att vara med från start och aktivt forma hur en ny, växande verksamhet inom försvarsmaktens logistik byggs upp? Här får du möjlighet att påverka rutiner, processer och arbetssätt i en dynamisk miljö där ditt bidrag gör skillnad för hela Sveriges försvarsförmåga.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till en liten men expanderande enhet inom FMLOG (Försvarsmaktens Logistik). Enheten står inför en kraftig tillväxt kommande åren, vilket innebär att du kommer in i ett skede där du kan vara med och bygga strukturer, flöden och samordning från grunden. Rollen är central för att säkerställa effektiv materialhantering och stöd till verksamheten i en robust och framtidssäkrad logistikorganisation.
Det här erbjuder vi dig
• Ett viktigt och meningsfullt uppdrag, på riktigt.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Ett härligt arbetslag där hög trivsel och god arbetsmiljö prioriteras
• Träning på arbetstid (3h/vecka)
• Flexibla arbetstider vilket möjliggör bra balans mellan arbete och fritid.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare kommer du att ha varierande arbetsuppgifter som syftar till att skapa goda förutsättningar för både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen inom avdelningen. Din roll är att identifiera, samordna och leda utvecklingsarbetet tillsammans med avdelningen. Du arbetar praktiskt med utvecklingsaktiviteter, utredningar och analyser, vilket förutsätter god administrativ förmåga och ett kommunikativt förhållningssätt. Du initierar utvecklingsområden inom verksamhetens olika uppdrag och stödjer avdelningschef samt ledningsgrupp med underlag inför beslut. Huvuddelen av tjänsten har tyngdpunkt på organisation och logistik.
Dina huvudsakliga uppgifter
• Identifiera, samordna och leda utvecklingsarbete och förbättringsprojekt inom logistik och organisation
• Genomföra utredningar och analyser
• Initiera och driva utvecklingsområden inom avdelningen
• Stödja avdelningschef och ledningsgrupp med olika typer av beslutsunderlagPubliceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
• Universitets eller högskoleexamen (eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig). Gärna inom logistik, verksamhetsutveckling eller ekonomi
• Dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• B-Körkort för Manuell växellåda.
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Flerårig arbetslivserfarenhet av befattning inom logistik eller lagerdrift. Exempelvis arbetsledare, projektledare, chef eller vad arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av att driva utvecklings och förändringsarbete i komplexa organisationer
• God förmåga och erfarenhet av samarbete och samverkan över organisatoriska gränser, exempelvis med HR-funktionen, ledningsgrupp och andra stödfunktioner
• Erfarenhet av arbete inom försvarsmaktens logistikfunktion
• Erfarenhet i att arbeta med försvarsmaktens stödsystem, exempelvis LIFT eller PRIO.
Vi söker dig som
• Har ett starkt eget driv och trivs med att ta stort eget ansvar och leda både dig själv och andra, operativt och strategiskt.
• Är van vid att fatta beslut på ett metodiskt och systematiskt sätt, och som genomför dem med hög kvalité mot uppsatta mål.
• Är flexibel och relationsskapande. Du bygger och upprätthåller goda samarbeten och hanterar förändringar positivt och bidrar starkt i både ledande och stödjande roll
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaperÖvrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom försvarsmakten.
Försvarsmakten växer och hos oss får du arbeta i en stimulerande och föränderlig miljö. Vi erbjuder möjlighet till personlig utveckling och gott samarbete med lokala och regionala kollegor. Välkommen att söka till oss och bli del av ett team som verkligen gör skillnad.Kontakt
Maria Stoltz (nås via växeln, 0589-40400)
Fackliga Företrädare
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Ansökan
Välkommen skicka in din ansökan senast 2026-04-09
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9806629