Kontaktperson Stödboende, extrapersonal
Voppa Stödboende AB / Vårdarjobb / Norrköping Visa alla vårdarjobb i Norrköping
2026-06-15
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Kontaktperson till Voppa – Vill du göra skillnad i människors liv?
Voppa söker nu engagerade och ansvarstagande kontaktpersoner som vill vara med och skapa trygghet, utveckling och positiva förändringar för människor som behöver stöd i sin vardag. Vi söker extrapersonal för arbete under sommaren och på helger, med goda möjligheter till fortsatt arbete även efter sommaren.
Som kontaktperson hos Voppa arbetar du med klienter som placerats av socialtjänsten. Uppdragen är varierande och innebär att du möter människor i olika åldrar, med olika bakgrund och livssituationer. Rollen handlar om att vara ett stöd, en vägledare och en trygg vuxen som hjälper klienten att hantera vardagens utmaningar och nå sina individuella mål. Du kommer att arbeta med personer som kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begåvningssvårigheter, psykosocial problematik, missbruksproblematik eller andra svårigheter som ligger till grund för placeringen. Därför söker vi dig som har ett genuint intresse för människor och som kan möta varje individ med respekt, förståelse och ett professionellt förhållningssätt.
Vi ser gärna att du har utbildning som undersköterska, behandlingsassistent, socialpedagog eller annan relevant utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete. Erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande, men vi värdesätter också personliga egenskaper såsom engagemang, ansvarstagande, flexibilitet och förmågan att skapa förtroendefulla relationer. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, kunna arbeta självständigt och samtidigt dela Voppas värdegrund och syn på människors möjligheter till utveckling och förändring.
Som medarbetare hos Voppa blir du en del av en verksamhet där kvalitet, respekt och individens behov står i centrum. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv samtidigt som du utvecklas både professionellt och personligt. Arbetstiderna är flexibla och passar därför bra att kombinera med studier, annan anställning eller andra åtaganden.
Vi söker dig som har B-körkort (manuellt) och som har möjlighet att vara flexibel när behov uppstår, både med kort varsel och i längre planerade uppdrag.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och bidra till en positiv förändring för människor som behöver stöd? Då ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4889644-2053635". Arbetsgivare Voppa Stödboende AB
(org.nr 556968-2759), https://voppa.teamtailor.com
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Voppa Jobbnummer
9964299