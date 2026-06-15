Sjuksköterska för rotationstjänst till kirurgmottagning/kirurgavdelning
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-06-15
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Verksamhetsområde kirurgi är länsövergripande med mottagningar och avdelningar i Hudiksvall och Gävle. Vi bedriver både akut och planerad verksamhet inom våra specialiteter urologi, kärl, plastik, övre- och nedre mag/tarm, bröst- och endokrinkirurgi. Att arbeta hos oss ger dig bred erfarenhet inom sjuksköterskeyrket med möjlighet att utvecklas inom kirurgi. Vi är måna om att ha kompetenta och yrkesstolta medarbetare för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi söker nu en sjuksköterska för rotationstjänst mellan kirurgmottagningen och någon av våra tre kirurgavdelningar. Tjänsten innebär att du arbetar 80 procent på mottagningen och 20 procent på vårdavdelning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande verksamhetsområden, där du möter både akuta och planerade patienter. Tjänsten innebär rotation mellan mottagning och vårdavdelning. På mottagningen arbetar du dagtid, måndag till fredag, medan tjänstgöring på vårdavdelningen omfattar dag-, kvälls- och helgpass.
Som sjuksköterska på kirurgmottagningen kommer du bland annat arbeta med
• mottagningsarbete tillsammans med läkare
• telefonrådgivning
• remisshantering och bokning av patienter
• egen mottagning.
Som sjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning kommer du bland annat arbeta med
• omvårdnadsarbete i parvård
• läkemedelshantering
• rond med läkare.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad och positiv arbetsgrupp med ett bra och nära samarbete med trygga och erfarna kollegor
• ett självständigt och varierande arbete med goda möjligheter att vara med och påverka både verksamheten och ditt eget arbete
• en viktig och central roll, där du har möjlighet till vidareutveckling inom kirurgi.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att passa för tjänsten söker vi dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan planera och strukturera upp ditt arbete på ett bra sätt. Vi ser gärna att du är drivande och ambitiös.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha arbetat som sjuksköterska i minst ett år.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av kirurgisk vård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Maria Pettersson, Vårdförbundet maria.m.pettersson@regiongavleborg.se Jobbnummer
9964288