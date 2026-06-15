HR-specialist kompetensutveckling digital mediaproduktion inom e-lärande
Försäkringskassan / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans HR-avdelning är en central avdelning där samtliga HR-resurser och stöd finns samlade. Avdelningen är organisatoriskt indelad i de tre verksamhetsområdena arbetsgivarstöd, chef- och medarbetarutveckling och bemanning och rekrytering.
Inom området chef- och medarbetarutveckling finns verksamhetsområdet kompetensutveckling, som bland annat ansvarar för utveckling, produktion och förvaltning av centralt samordnad kompetensutveckling till myndighetens samtliga medarbetare och chefer.
Detta är ett arbete för dig som vill vara med att påverka framtidens kompetensutveckling och lärandet inom en stor myndighet.
Digital mediaproduktion med fokus på film och grafisk formgivning
Behovet av digital utbildningsproduktion i olika kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser har ökat markant de senaste åren varför vi behöver förstärka med en medarbetare med kompetens inom digital mediaproduktion och grafisk formgivning för e-lärande. Vi arbetar ofta i team i våra uppdrag men även helt självständigt.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att
producera alla delar inom film med fokus på filmfoto, foto samt redigering
självständigt grafiskt formge produktioner inom e-lärande
analysera konceptbehov samt konceptutveckling av e-lärande produktioner.
Vi söker dig som
har högskoleexamen inom pedagogik eller erfarenheteter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har minst 5 års erfarenhet av att själv ha filmat med olika typer av kameror
har arbetat självständigt med grafisk formgivning utifrån grafisk profil
är väl förtrogen med att skapa och arbeta i Premiere pro, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator
har kompetens inom området digital tillgänglighet
agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
har god kommunikativ förmåga
kan förstå och analysera komplexa frågor
har god pedagogisk förmåga
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
är trygg i dig själv och har förmåga att skapa kontakter och bygga förtroende såväl på distans som i möten.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta i lär plattformar (LMS och LXP)
är van att bygga e-utbildningar i författarverktyg
är van att animera i After effects
har erfarenhet av att bygga e-utbildningar i H5P i Totara
har god erfarenhet av ljud- och ljussättning
har erfarenhet av e-lärande och utbildningsproduktion i en stor myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-15Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort är Stockholm. Resor ingår i tjänsten.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Paulina Carlsvärd, tel. 073 041 12 69 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ulrika Mentzer Jemdahl, 010-113 97 41. Fackförbundet ST: Eva Taavo, 010-112 63 76, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18 och Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 20 juli 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9964293