Sommarreceptionist sökes
Innovatrek AB / Receptionistjobb / Enköping Visa alla receptionistjobb i Enköping
2026-06-15
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Är du serviceinriktad, positiv och trivs med att möta människor? Vi söker nu en sommarreceptionist vid behov som vill vara företagets ansikte utåt under sommaren.
Som receptionist ansvarar du för att ge god service via telefon, boka patientbesök, ta emot betalningar och hantera administrativa uppgifter som bidrar till verksamhetens dagliga drift.
Vi söker dig som:
Kan hoppa in med kort varsel
Är stresstålig och kan arbeta självständigt
Är serviceinriktad och patientorienterad
Talar och skriver svenska flytande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från receptionsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic
Vi erbjuder:
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar på din arbetsplats, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god arbetskapacitet. I utbyte får du en trivsam vårdcentral med utvecklande arbetsmiljö och engagerade kollegor. Vi ser att du är positiv och van vid självständigt arbete.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan till ansokan@innovatrek.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
CV och personligt brev
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist - Läkarhuset". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905) Arbetsplats
Läkarhuset Enköping Jobbnummer
9964300