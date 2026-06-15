Créme Nybrogatan i Stockholm söker en bartender
Cheffle AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och självgående person som främst ska ansvara över baren men även besitter erfarenhet som servitör/servitris då vi är ett litet ställe och alla hjälps åt där det behövs.
Du behöver vara trygg i din roll, ansvarsfull och besitta tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att kunna utveckla och leda övrig personal tillsammans med vår restaurangchef.
Vi ser gärna att du har minst 5 års arbetserfarenhet, har ett högt servicetänk, är stresstålig och har en stark vilja att lära dig nya saker och att utvecklas.
Vi förväntar oss att vår personal är villiga att jobba hårt, gillar att ha kul på jobbet och besitter egenskaper som flexibilitet och lyhördhet. Om din personliga servicefilosofi matchar vår är detta jobbet för dig.
Vår ambition är att vara en bra à la cartekrog att räkna med i centrala Stockholm, dit våra gäster går för god och inspirerande mat, högklassiga cocktails, intressanta möten och mycket skratt.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Nybrogatan 16 (visa karta
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114 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Créme Nybrogatan Jobbnummer
9964298