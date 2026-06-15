Underhåll och design av möblerade företagsbostäder
Logistik & Distribution i Norden AB / Fastighetsskötarjobb / Tyresö Visa alla fastighetsskötarjobb i Tyresö
2026-06-15
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eller i hela Sverige
Uppdraget är att Förbättra hem.
Vill du åka runt i Sverige och förbättra hem?
Vi hyr ut bostäder till företag, lång tid och har ungefär 50 bostäder som är i olika skick
Vissa är i toppskick och vissa inte
Vi vill att alla våra bostäder ska hålla topp nivå
Vi gör så mycket vi kan med enkla medel
Vi återvänder
Vi har mycket eget material
Vi har egna lastbilar
Vi är ett team på sex personer
Vi jobbar med alla typer av renovering
Vvs
El
Snickeri
Inredning
Om du behärskar flera områden så är det extra intressant
Du har möjlighet att sätta din egen prägel överallt
Vi driver även ett företag inom Ljud och Ljus så vi har nästan oändlig tillgång på högtalare och elektronik som kan göra det lilla extra med varje bostad så att det även blir ett nöje att bo hos oss
Skicka gärna en CV och tala om var nånstans i Sverige du bor och hur flexibel du är med att ta dig runt
Vår största andel bostäder är i Västernorrland Ljungaverk Ramsjö, Hedsjö
Se vår hemsida www.uthyres.eu
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bostadsprojekt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Höglidsvägen 28 A (visa karta
)
135 50 TYRESÖ Jobbnummer
9964305