Verksamhetsutvecklare till Årsta 4H-gård
2025-12-11
Vill du vara med och forma barn- och ungas framtid och samtidigt arbeta nära djur? Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare till Årsta 4H-gård som kommer arbeta med skötsel av djur samt vår barn- och ungdomsverksamhet!
Hos oss får du jobba med ett meningsfullt uppdrag, i nära samarbete med personal och medlemmar i Uppsala 4H.
Vår verksamhet
4H är en organisation som drivs av unga för unga, och har som vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Vi är en ideell barn- och ungdomsorganisation i ständig förändring, som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Uppsala läns 4H består idag av ett kansli och de tre öppna besöksgårdarna Gränby, Sävja och Årsta. De närmaste åren kommer vi att starta en fjärde 4H-gård i samarbete med Uppsala kommun. Vi har även flera 4H-klubbar på olika platser i Uppsala län, som drivs av barn- och ungdomar med egna styrelser. 4H är en arena där unga får ta plats i samhället; lära sig om föreningsdemokrati och direkt påverka sin egen fritid.
Vår målgrupp är framför allt barn och unga i åldern 6-25 år, men alla är välkomna inom 4H.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare med inriktning mot barn och djur kommer du ha ett övergripande uppdrag; att utveckla och skapa förutsättningar för vår barn- och ungdomsverksamhet. Det är ett varierande uppdrag där ingen dag är den andra lik. Du kommer dagligen bemöta besökare och vara en god representant för 4H. För att trivas hos oss ska Du och ditt arbete präglas av 4H:s vision och anda.
Uppdraget består exempelvis av:
Arbeta med den dagliga skötseln av gården och djuren, vilket kan vara fysiskt krävande
Planera, administrera och genomföra aktiviteter
Arbeta för att utveckla och genomföra verksamheten för barn och unga på ett inkluderande, tillgängligt och välkomnande sätt
Skapa förutsättningar för att utveckla klubbverksamhet för barn och unga på gårdarna
Samarbeta med övriga anställda inom Uppsala 4H för att genomföra ditt uppdrag
Vi söker nu dig som vill skapa utveckling för barn och unga!
För att passa in i den rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
Gymnasieutbildning inom djurskötsel, lantbruksdjur eller häst eller motsvarande erfarenhet
God erfarenhet av hästar
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Erfarenhet från ideell förening, som anställd eller ideell
God datorvana samt uttrycker dig väl i tal och skrift
Språkkunskaper, flytande på svenska/engelska, gärna även andra språk
B-körkort och tillgång till egen bil
De här kompetenserna tycker vi är extra viktiga vid den här rekryteringen:
God förmåga att arbeta självständigt och med stort eget ansvar
Hög social förmåga och god samarbetsförmåga
Pålitlig
Lösningsorienterad
Initiativtagande
Meriterande är erfarenhet av:
Att leda grupper
Arbete i besöksverksamhet
Olika djurslag
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och uppmuntrar dig att söka även om du är i början av din karriär!Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning till 31 januari 2027, med möjlighet till förlängning
Kvälls- och helgjobb förekommer och är en förutsättning för att genomföra uppdraget
Heltid motsvarar 37,5 h arbetsvecka
Placeringen är i Uppsala, din huvudsakliga arbetsplats är Årsta 4H-gård
4H i Uppsala har kollektivavtal
Digitala intervjuer planeras att genomföras under v 6-7.
Urval kan komma att ske löpande, vänta därför inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 25 januari 2026.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
4H är en barn- och ungdomsorganisation varför det är en rutin att alla anställda hos oss uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning kan påbörjas.
För frågor om tjänsten kontakta:
Verksamhetsledare Emelie Ahlbergemelie.ahlberg@4h.se
0700 540 451
OBS! Frågor om tjänsten besvaras inte under perioden 19 december till 6 januari.
