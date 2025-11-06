Verksamhetsutvecklare/ledningsstöd
2025-11-06
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och kommunikativ och som vill kombinera strategiskt utvecklingsarbete med operativt ledningsstöd i en verksamhet som gör verklig skillnad för kvinnors hälsa.
Hos oss får du en nyckelroll i ett område som är i ständig utveckling och där ditt engagemang, din relationsskapande förmåga och din kompetens bidrar till att skapa bästa möjliga vård. Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Regionområdet Barnmorskemottagningar och gynekologi är en del av Regionhälsan och har 67 mottagningar spridda över hela Västra Götalandsregionen. Verksamheten leds av en regionområdeschef tillsammans med tre områdeschefer, med stöd av en stab, enhetschefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelfunktioner. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och förbättra vården för kvinnor i hela regionen.
Om arbetet
Vi söker en engagerad verksamhetsutvecklare som vill vara drivande i områdets strategiska utvecklingsarbete. I denna roll kommer du att arbeta med att stötta och utveckla administrativa processer inom digitalisering, produktion och kvalitet. Du kommer att vara en del av ett team på områdesnivå men också arbeta självständigt.
Rollen innefattar även ett operativt ledningsstöd, där du bidrar till att ledningsgruppens arbete fungerar smidigt och målinriktat. Du närvarar vid interna och externa möten, för anteckningar, tar fram underlag och ansvarar för dokumenthantering och diarieföring. Du samordnar, följer upp och säkerställer att information och processer når rätt personer i rätt tid. Du driver förbättringsarbete mot fastställda mål och samordnar utvecklingen inom ditt profilområde.
Din anställning kommer att vara på områdesnivå och du kommer att arbeta nära regionområdeschef och områdeschefer. Det är till regionområdeschefen du kommer att direkt rapportera till.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, såsom region eller annan offentlig verksamhet. Du har god förståelse för komplexa organisationer och det är meriterande om du tidigare haft en roll inom verksamhetsutveckling eller projektledning.
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, är van vid att presentera inför grupper och har erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag. Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet och arbetar obehindrat i digitala miljöer. Erfarenhet av SOFIA SharePoint är meriterande.
För att lyckas i rollen ska du vara strukturerad, ansvarstagande och ha förmåga att prioritera och driva processer framåt. Vidare är du kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Du bidrar även till ett professionellt och tillitsfullt arbetsklimat och agerar med tydlighet samt engagemang.
Vi söker dig som, utöver rätt kompetens, har de personliga egenskaper som krävs för att trivas och bidra i vår verksamhet.
Vi vill att du lever upp till Regionhälsans kärnvärden: tillit, engagemang och kvalitet.
Övrigt
Intervjuer är planerade till 26/11 samt 1/12 och kommer att hållas på Regionens Hus i Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
