Verksamhetsutvecklare krav & automatisering
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till ett uppdrag med fokus på operativt kravarbete inom automatisering av skadereglering. Rollen passar dig som trivs nära verksamheten och är stark på att översätta behov till tydliga, genomförbara krav för utvecklingsteam.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i ett strategiskt projekt där fokus ligger på att effektivisera och automatisera processer inom skadereglering. Uppdraget är tydligt operativt och handlar om att skapa struktur, kvalitet och framdrift i kravarbetet, snarare än att arbeta med övergripande strategi eller målarkitektur.Dina arbetsuppgifter
Samla in, analysera och strukturera verksamhetens behov
Formulera tydliga verksamhetskrav för utvecklingsteam
Bryta ned behov till krav, user stories och acceptanskriterier
Säkerställa att krav är väl förankrade i verksamheten
Samarbeta nära utvecklingsteam, tech lead och product owner
Följa krav genom hela utvecklingsprocessen och hantera förändringar
Stödja tester och verifiering ur verksamhetsperspektiv
Bidra till struktur i krav- och initiativhantering
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av operativt verksamhetsnära kravarbete
Mycket god förmåga att översätta verksamhetsbehov till konkreta IT-krav
Erfarenhet av att arbeta nära utvecklingsteam i agila eller hybrida miljöer
Erfarenhet av att ta fram kravunderlag som user stories och acceptanskriterier
God förståelse för verksamhetsprocesser och IT-stöd i praktiken
Erfarenhet av DevOps och/eller JIRA
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Goda kunskaper i svenska och engelska
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Solna
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
