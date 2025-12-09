Verksamhetsutvecklare inom uppdrag
Studieförbundet Medborgarskolan / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2025-12-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Västerås
, Eskilstuna
, Sala
, Uppsala
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Triggas du av att utveckla verksamhet, få berörda parter att "hoppa på tåget", samtidigt som du får arbeta med människor för människor? Brinner du för att skapa skillnad i samhället och hos människor? Då kan du vara vår nästa stjärna.
Vi söker dig som vill vara med i ett team av de främsta verksamhetsutvecklarna som ser till att ovanstående blir verklighet!
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare inom uppdrag scannar du samhället och marknaden för att se vad det finns en efterfrågan och ett behov av. Skapar och upprätthåller goda relationer med potentiella samarbetspartners och intressenter. Ser till att idéer utvecklas till koncept som sedan förvandlas till verklighet, hela vägen från ax till limpa. Genom att skriva och presentera projektansökningar ser du till att finansiera och därefter driva projekt som verkligen gör skillnad i samhället.
För att lyckas bör du:
• Ha ett entreprenöriellt förhållningssätt och vara lyhörd för omvärlden.
• Gilla att nätverka med föreningar, företag och offentlig sektor för att hitta nya samarbeten för framtida verksamhet och projekt.
• Vara strukturerad och bra på att skriva, då du förväntas skriva projektansökningar.
• Vara lösnings- och utvecklingsfokuserad, både internt och externt, samt bidra med förbättringsförslag som utvecklar både verksamheten och dig själv.
• Gilla att samarbeta med kollegor och drivs av att arbeta mot uppsatta mål.
• Ha tydligt självledarskap och ta ansvar för flera verksamhetsområden där du planerar, säljer, utvecklar och följer upp din verksamhet.
• Ha god dator- och systemvana.
• B-körkort (även för bilar med manuell växellåda)
Det är meriterande om:
Du har adekvata utbildningar och/eller erfarenheter från liknande uppdrag.
• Du har erfarenhet av försäljning samt erfarenhet av att arbeta i projektform.
• Du har erfarenhet av att skriva projektansökningar.
• Du har erfarenhet av projektledning.
• Du har ett befintligt kontaktnät inom myndigheter, kommun och näringsliv.
Vad vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Möjlighet att utvecklas inom ditt område och ta del av vidareutbildningar.
• Målstyrd arbetstid.
• Friskvårdsbidrag.
• Möjlighet till tandläkar- och sjukvårdsbesök på arbetstid.
• Frihet under ansvar.
Om anställningen
• Vi erbjuder en provanställning på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Tjänsten är på heltid (100%) och tillträde sker enligt överenskommelse.
• Vi är flexibla med din placeringsort och du kan utgå från någon av följande orter: Gävle, Västerås, Örebro eller Karlstad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap!
Medborgarskolan är ett av Sveriges ledande studieförbund som främjar demokrati och mångfald genom bildning och utbildning. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och bygger på humanistiska värderingar, där individen sätts i centrum och utveckling sker i samverkan. Medborgarskolan Mitt är en av sex regioner i Sverige, ansvarig för Svealand och Gävleborg. Regionen bedriver folkbildning, Showdansskolan Entré, uppdragsutbildningar, samt skolor. Inom folkbildningen har regionen över 40 anställda och samarbetar med drygt 500 kurs- och cirkelledare.
Ansökan:
Skicka in ansökan via webbplatsen www.medborgarskolan.se/jobb
med personligt brev och CV. Betyg och referenser behövs inte i detta skede. Ansökan sker endast via webbplatsen. Intervjuer kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Chef uppdragsenheten
Henrik Kihlström henrik.kihlstrom@medborgarskolan.se 072-5084174 Jobbnummer
9636434