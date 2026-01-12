Verksamhetsutvecklare inom pensioner
Pensionsmyndigheten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla och förvalta komplexa lösningar för fondhandel, fondförsäkring, traditionell försäkring, finansadministration inom premiepensionssystemet?
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med aktuell och dokumenterad kompetens inom fondhandel och finansmarknaden, samt aktuell erfarenhet av fondförsäkring och premiepensionssystemet, som vill bidra till utvecklingen av verksamhetskritiska processer och system.
Om jobbet
I rollen som verksamhetsutvecklare arbetar du med analys, utveckling, kravställning och förbättring av affärsprocesser och system kopplade till fondhandel, fondförsäkring och premiepension. Du har en central roll i att översätta verksamhetens behov till tydliga krav, särskilt i miljöer med egenutvecklade fondhandelssystem och komplexa integrationer med finansmarknaden.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och förbättra affärsprocesser inom fondhandel, fondförsäkring och premiepension Kravställning och verksamhetsanalys kopplat till egenutvecklade och/eller marknadsledande fondhandelssystem Arbeta nära IT-team i vidareutveckling och förvaltning av interna och/eller externa systemlösningar Delta i, eller leda förändrings- och utvecklingsinitiativ inom fondhandel och försäkringsadministration med koppling till premiepension. Samverka med interna- och externa- funktioner för att säkerställa en väl fungerande verksamhetsutveckling av premiepensionen. Identifiera effektiviseringsmöjligheter och bidra till ökad kvalitet och stabilitet i premiepensionsverksamhetenPubliceringsdatum2026-01-12Profil
För att trivas i rollen ser vi att du har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt. Du kan förstå och bryta ned komplexa processer och regelverk samt omvandla dem till tydliga krav och förbättringsförslag. Du har helhetssyn och affärsmässighet och förstår sambandet mellan fondhandel, försäkring, IT och premiepensionens mål.
Du är kommunikativ och relationsskapande, uttrycker dig tydligt i tal och skrift och anpassar budskap efter målgrupp. Du samarbetar väl över organisatoriska gränser och bygger förtroendefulla relationer.
Vidare är du initiativtagande och förändringsdriven, ser förbättringsmöjligheter och driver utveckling framåt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten med stort fokus på korrekthet, stabilitet och regelefterlevnad. Slutligen är du ansvarstagande och pålitlig, arbetar med hög integritet och har en förståelse för verksamhetens samhällsviktiga uppdrag.
Dessa egenskaper, i kombination med den efterfrågade erfarenheten och kompetensen, skapar goda förutsättningar för att lyckas och trivas i rollen. I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomi, finans, systemvetenskap eller motsvarande
- Dokumenterad och aktuell erfarenhet av agila arbetssätt enligt SAFe, produktägarskap och projektledning.
- Flerårig erfarenhet av daglig fondadministration med fondhandel, värdering- och registerunderhåll av fonder, fondförvaltare i fondhandelssystem med kringsystem.
- Kompetens inom kravanalys, processkartläggning och verksamhetsnära systemutveckling.
- Dokumenterad erfarenhet att agera länk mellan verksamhet och IT
- Aktuell och dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom fondhandel eller fondförsäkring.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
- Mycket god förståelse för premiepensionssystemet och dess processer.
- Aktuell och dokumenterad erfarenhet från fondadministration inom fondförsäkring, bank eller annan myndighetsnära finansiell verksamhet.
- God kunskap om försäkringstekniska flöden inom både traditionell försäkring och fondförsäkring.
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet av fondandelsavstämning, fondavveckling och myndighetsrapportering.
- Certifierad produktägare enligt SAFe- ramverket.
- Grundläggande kunskaper i programmering (t.ex. Java, C++) samt erfarenhet av hantering och analys av stora datamängder.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
#LI-HYBRID Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Anna Gasslander anna.gasslander@pensionsmyndigheten.se Jobbnummer
9679870