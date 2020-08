Verksamhetsutvecklare - Region Jönköpings län - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Jönköping

Region Jönköpings län / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Jönköping2020-08-26Röntgen, Region Jönköpings länVi sökerVi på röntgen älskar utveckling och att ligga i framkant och har alltid många utvecklingsprojekt på gång. Då vår verksamhetsutvecklare ska få tillökning i familjen söker vi nu en vikarie som vill vara med att utveckla och förbättra vår verksamhet i länet. Tjänsten är ett vikariat på heltid som sträcker sig mellan 2021 - 2022 med chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Vi söker dig som är driven, engagerad och med ett stort intresse för utveckling! Vi söker dig som har för uppdraget lämplig akademisk utbildning och har erfarenhet inom förbättringskunskap och kvalitetsutveckling. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med händelseanalyser och riskanalyser.Vi erbjuder digVi erbjuder dig spännande uppdrag i en utvecklingsintensiv verksamhet där du får arbeta tillsammans med trevliga kollegor i en god arbetsmiljö. Som verksamhetsutvecklare kommer du att samordna och stödja verksamheten med att planera, leda och utvärdera utvecklingsarbeten och projekt. Du medverkar i ledningsgruppens strategigrupp och arbetar både strategiskt och operativt med utveckling, inom röntgen vid länets alla tre sjukhus, samt gentemot regionen och vår förvaltning i stort. Detta inkluderar även ansvar för samordning kring forskningsstudier. För att du ska få en bra start får du en anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter. Region Jönköpings län erbjuder en rad förmåner för dig som är anställd. Här kan du läsa mer om våra förmåner! ( http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/) Det här får du arbeta medDu kommer att arbeta med uppdrag inom patientsäkerhet, genom att bland annat planera och genomföra såväl patientsäkerhetsronder som labbgenomgångar vid röntgens verksamhet i länet, samt ha ett övergripande ansvar för avvikelser, händelseanalyser och tertialrapporter.För att du ska trivas hos ossFör att trivas hos oss har du en förmåga att självständigt både bedriva utvecklingsarbete och att stimulera medarbetarna till detsamma. Du har god förmåga att kommunicera och att skapa relationer och du arbetar bra tillsammans med andra. Ditt arbetssätt är strukturerat då du styrs av mål- och resultattänkande i ditt arbete med att lösa komplexa frågor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Då verksamheten är regionövergripande kommer du arbeta på alla våra tre sjukhus i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Placeringsorten kan diskuteras men i tjänsten ingår resor mellan sjukhusen då du förväntas närvara och arbeta på samtliga orter. B-körkort är ett krav.Detta värderar vi högtRöntgen är en utvecklingsintensiv verksamhet, och därför ser vi gärna att du trivs att arbeta i sådan miljö och att du brinner för röntgen lika mycket som vi! För att behålla en god arbetsmiljö är det viktigt med arbetsglädje och en bra teamkänsla.Så här gör du om du är intresseradOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef för röntgen Mats Homelius 010-242 24 18 eller områdeschef Kenneth Junge 010- 24 35723Sista ansökningsdag är den 16 september 2020 men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Urval kommer att ske löpande och intervjuer är planerade att hållas under vecka 38. Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Röntgen är en länsgemensam dygnetrunt-klinik med cirka 300 medarbetare och finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Röntgen bedriver modern högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar. Vi utför bland annat angiointerventioner, skelett- och lungröntgen, datortomografier, mammografi, ultraljud, PET-CT och MR.Vi på Röntgen strävar hela tiden efter att utföra vårt arbete med hög kvalitet och bemöta våra patienter på bästa sätt. Våra ledord är säker och effektiv röntgen, nöjda kunder, attraktiv arbetsplats, och kontinuerlig utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, och följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs. Här kan du läsa mer om vår Röntgen som arbetsplats. ( https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rontgenkliniken-som-arbetsplats/) Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100, Tillträde Enligt överenskommelse till Enligt överenskommelse -2020-08-26Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2020-09-16REGION JÖNKÖPINGS LÄN5333383