Verksamhetsutvecklare
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara med och påverka i Sveriges största kommunala hälsofrämjande avdelning för målgruppen seniorer? Vi har ett jobb för dig som vill arbeta strategiskt med stora operativa inslag.
På avdelningen Hälsofrämjande i Göteborgs Stad är möjligheterna för att driva arbetet framåt stora. Vill du bli en del av oss?
Verksamheten omfattar bland annat stadens mötesplatser/träffpunkter för seniorer, fixartjänst, anhörigstöd, volontärsamordning, uppsökande verksamhet och dagverksamhet med olika inriktningar. Vi arbetar brett för att stärka äldres hälsa och att öka livskvalitet genom både individuella och generella främjande samt förebyggande insatser.
Enheten ska nu utöka med en verksamhetsutvecklare som bland annat kommer arbeta med civilsamhället och föreningsstöd gentemot seniorer. Arbetet bedrivs både självständigt och gemensamt, med fokus på kvalitet, tydlighet och samordning. Som verksamhetutvecklare bidrar du till att utveckla och förvalta arbetet inom avdelningen. Detta kan bestå av att utveckla processer, analysera undersökningar och enkäter, driva projekt samt operativt genomförande av förbättringsarbete.
Arbetet med civilsamhället är delad i två delar. Det innebär till att börja med att ha en övergripande god omvärldsbevakning inom civilsamhällesområdet för att utveckla och stärka stadens arbetssätt i detta. Uppdraget innebär att ge stöd och service till förvaltningen och civilsamhällets organisationer kring samverkansformer, att skapa forum för dialog samt att stödja arbetet med överenskommelser och avtal.
I den andra delen av uppdraget handlägger du och följer upp ansökningar om föreningsbidrag. Arbetet innebär att läsa in och jämföra större mängder information mot gällande regelverk, samt att göra strukturerade bedömningar av både verksamhet och ekonomi.
Om dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap eller offentlig förvaltning eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god förståelse för offentlig sektor och civilsamhällets organisationer samt hur olika delar av en politiskt styrd organisation samspelar.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med civilsamhällets organisationer, exempelvis genom samverkan, utvecklingsarbete, stöd, bidragshantering, projektledning eller liknande uppdrag i gränslandet mellan offentlig verksamhet och ideell sektor. Du har förståelse för civilsamhällets roll, villkor och arbetssätt.
Du har erfarenhet från en samordnande roll i att utveckla arbetssätt, initiera kontakt med interna och externa aktörer, allt för att skapa nya former av utbyte och samverkan. Du har erfarenhet av att använda dialog och mötesformer som stödjer gemensam utveckling. Exempelvis genom att skapa delaktighet och inflytande för dem vi är till för, arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser, ta fram gemensamma mål och struktur för samverkan samt följa upp resultat och justera arbetssätt utifrån lärdomar.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper och sammanhang. Du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete samt följer upp resultat
Du har god helhetssyn och kan se hur civilsamhällets perspektiv och Stadens uppdrag hänger samman. Du tar hänsyn till flera perspektiv och bidrar till lösningar som skapar mervärde för både verksamhet och samverkansparter.
Du är utvecklingsorienterad, håller dig uppdaterad inom området civilsamhälle och samverkan och omsätter ny kunskap i förbättrade arbetssätt.
Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, är tillgänglig i ditt bemötande och arbetar för att ge ett professionellt och kvalitativt stöd till både interna och externa aktörer.
Det är meriterande om du arbetat i stadens verksamhetssystem för föreningsstöd (BoB).Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Hussain Al-Zubaidi hussain.al-zubaidi@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3667801 Jobbnummer
9757503