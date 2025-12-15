Verksamhetsutvecklare
2025-12-15
Verksamhetsstöd
Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 110 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.
Vår verksamhet
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Att jobba hos oss innebär att underlätta vardagen för våra resenärer varje dag, och att möta behoven i ett växande län. Vi söker nu en vikarie till tjänsten som verksamhetsutvecklare, en utvecklingsorienterad och initiativrik person som ska leda utredningar och uppdrag inom förvaltningen Trafik och samhälle.
Trafik och samhälle ansvarar för den kollektivtrafik som bedrivs under varumärket UL, med tusentals resenärer varje dag, i ett växande län. Tjänsten är placerad på avdelningen Verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar för verksamhetsutveckling, projektledning, verksamhetsstyrning och civil beredskap. Vi är 12 medarbetare och har en viktig roll i att arbeta förvaltningsövergripande och skapa förutsättningar för verksamheten att leverera.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare identifierar du utvecklingsbehov samt driver och stödjer olika typer av förändringsarbeten och utvecklingsaktiviteter. Dina uppdrag kommer att variera och vara av både strategisk och operativ karaktär. Det är du som ser vad som kan eller måste göras och ser till att det händer. Du hjälper verksamheten att identifiera möjligheter till utveckling, kvalitetssäkring och effektivisering samt arbetar för en utvecklad förbättringskultur inom organisationen.
I ditt jobb arbetar du tillsammans med verksamheten för att identifiera och genomföra förbättringar. Du ansvarar för att tillsammans med medarbetarna inom de olika verksamhetsdelarna analysera arbetsprocesserna och driva uppdrag som leder till bättre arbetsmiljö, mer effektiv verksamhet och förbättrad leverans till våra resenärer runt om i länet.
Exempel på arbetsuppgifter
• Genomföra processkartläggning samt mäta och följa upp processers effektivitet.
• Genomföra förstudier och utredningar i syfte att utveckla verksamheten.
• Leda uppdrag och projekt.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom t.ex. ekonomi, ledarskap och organisation, industriell ekonomi eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig och aktuell erfarenhet inom verksamhetsutveckling och förändringsledning, där du tagit fram och implementerat nya arbetssätt och effektiviserat arbetsprocesser. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva större uppdrag och verksamhetsutvecklingsprojekt. Du har kunskap om processkartläggning.
Du talar och skriver svenska flytande.
Din kompetens
Vi söker dig som tar initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du är effektiv i ditt sätt att planera, strukturera och prioritera arbetsuppgifter. Du är lyhörd, tydlig och pedagogisk i ditt sätt att leda dina uppdrag, och bygger broar mellan verksamheter där du skapar förståelse och tilltro till att identifierade förbättringsaktiviteter bidrar till en bättre arbetsmiljö, effektivare verksamhet och förbättrad leverans till våra resenärer. Du har ett helhetsperspektiv där du ser hur olika behov och lösningar går in i varandra och bildar en helhet. Du trivs i en roll med varierande uppdrag och där du ansvarar för att få saker att hända.
Vi erbjuder
Tjänsten är ett vikariat med start i februari och pågår till och med 31 december 2026. Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum. Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi vill också erbjuda våra medarbetare en flexibel arbetsplats och skapar förutsättningar till det genom möjlighet till arbete hemifrån.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta avdelningschef på Verksamhetsstöd, Amelie Propst 018-617 58 24
Fackliga representanter:
För Saco Daniel Lund, daniel.erik.e.lund@regionuppsala.se
, 018-617 54 24
För Vision Emma Hagberg, emma.h.hagberg@regionuppsala.se
, 018-6174815
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
