Verksamhetsnära administratör med serviceuppdrag
2025-10-03
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en spännande serviceenhet tillsammans med oss? Vi är 6 verksamhetsnära administratörer fördelade på 3 olika kontor på Hisingen med en gemensam chef som ger stöd till 15 chefer och deras medarbetare. Om du är en serviceinriktad, flexibel och positiv person som tycker om ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter kan du vara den vi söker.
Arbetsuppgifter
HS Närstöd Hisingen söker verksamhetsnära administratör som vill förse chefer och medarbetare stöd av hög kvalitet. Du kommer upprätthålla ett nära samarbete med våra chefer och medarbetare. Då vi vet att ett gott samarbete mellan olika funktioner är en förutsättning för att kunna ge hög administrativ service är detta något vi lägger stor vikt vid. Som verksamhetsnära administratör ska du även därför på ett aktivt sätt söka lösningar på problem som kan uppstå och leverera dessa till berörda på ett positivt sätt. I din roll ingår det bland annat att ge support och stöd till chefer och medarbetare samt bistå med administration och service. Uppdraget innefattar bland annat arbetsuppgifter som personaladministration, ekonomiadministration, schemaläggning, korttidsrekrytering. Några av de system du som administratör arbetar i är Personec, Time Care och Proceedo. Det ingår även andra verksamhetsnära arbetsuppgifter som exempelvis hantering av arbetskläder. Arbetet innefattar en del tunga lyft och kan vara fysiskt krävande. Kvalifikationer
Vi söker dig med en godkänd och avslutad gymnasieutbildning samt erfarenhet av att arbeta som verksamhetsnära administratör inom Hälso- och sjukvård. Tjänsten kräver kunskap om lagar och avtal, som exempelvis arbetsrätt och arbetstidsregler. I och med att tjänsten innebär mycket kommunikation både i tal och skrift, krävs det goda kunskaper i svenska språket. God datavana är nödvändigt för tjänsten, bl.a. erfarenhet av Time Care, Personec och Proceedo. Som verksamhetsnära administratör vill vi att du har ett strukturerat arbetssätt där du kan sätta upp tydliga mål och planera dina aktiviteter i god tid. Ditt arbete berör många i flera led och för att alla bitar ska falla på plats är struktur A och O. Då vissa delar i uppdraget innebär att packa upp varor krävs det även att du har en god fysik. I din roll som verksamhetsnära administratör krävs dessutom att du är ansvarsfull och tar dina arbetsuppgifter på allvar. Du ser självständigt till att ditt arbete går framåt och att du avslutar påbörjade arbetsuppgifter i tid. I din roll har du många kontaktytor och vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmågan, visar intresse för att hjälpa till samt hitta lösningar på problem som uppstår.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner, bland annat tillämpas flexibel arbetstid. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete med möjlighet att utvecklas i din roll som administratör med serviceuppdrag!
Vi kommer att påbörja urval och intervjuer under annonseringstiden så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Suzanne Cederholm suzanne.cederholm@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 11 15 Jobbnummer
9539136