Verksamhetsledare Skola och Ungdom
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2026-07-06
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Verksamhetsledare – Skola och Ungdom
Plats: Nynäshamn och Rågsved, Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetsgivare: DrömStort
Vill du vara med och skapa fler möjligheter för unga?
Dröm Stort är en ideell organisation som arbetar för att alla unga ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Genom skolverksamhet, lovaktiviteter, ledarskapsprogram, arbete och mentorskap skapar vi vägar till framtidstro, gemenskap och egen utveckling.
Vi samarbetar med etablerade aktörer som IKEA Social Entrepreneurship & Sustainability och Tim Bergling Foundation i vårt arbete för att stärka ungas psykiska hälsa och möjligheter.
Nu söker vi en Verksamhetsledare – Skola och Ungdom som vill kombinera ett nära arbete med barn och unga med ansvar för planering, samordning och utveckling av verksamheten.
Det här är en operativ tjänst där du tillbringar en stor del av veckan ute i verksamheten.
Om rollen
Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara vår skolverksamhet i Nynäshamn, där du två dagar i veckan planerar och genomför rastverksamhet och Läskul tillsammans med elever och skolpersonal.
Du kommer även att arbeta från Drömgården i Rågsved, som är Drömstorts verksamhets- och mötesplats. Där leder och stöttar du ungdomar, praktikanter och volontärer en kväll i veckan samt arbetar med planering och administration.
Rollen innebär en kombination av praktiskt arbete, samordning och administrativ uppföljning.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Skolverksamhet
Planera och genomföra rastverksamhet och Läskul i Nynäshamn.
Planera och genomföra lovverksamhet.
Delta i mindre bidragsansökningar kopplade till verksamheten.
Ungas organisering
Stödja unga som vill starta och utveckla föreningar.
Vara ett administrativt stöd och mentor.
Matcha unga med mentorer och relevanta nätverk.
Bidra till att lyfta fram ungas initiativ och engagemang.
Praktikanter och volontärer
Introducera och handleda praktikanter och EU-volontärer.
Planera arbetsuppgifter och följa upp deras utveckling.
Bidra till en trygg och lärorik introduktion.
Bidragsansökningar
Medverka i ansökningar tillsammans med kollegor.
Samordna uppföljning, dokumentation och rapportering i beviljade projekt.
Administration
Samla och strukturera ekonomiska underlag.
Följa upp projektbudgetar och kostnader.
Säkerställa ordning i dokumentation, kvitton och fakturor.
Arbeta i administrativa system och bokföringsverktyg.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete med barn, unga eller föreningsliv.
Är strukturerad och tycker om att skapa ordning.
Trivs med att kombinera administrativa uppgifter med ett aktivt arbete ute i verksamheten.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektarbete, ideell sektor, internationella samarbeten eller ekonomiadministration, men det är inget krav. Vi har etablerade arbetssätt, mallar och rutiner och ger dig en god introduktion till rollen.
Vi erbjuder
Hos Drömstort får du möjlighet att arbeta i en organisation där du ser resultatet av ditt arbete varje dag. Du blir en del av ett engagerat team som tror på ungas potential och som arbetar nära både skolor, kommuner och civilsamhället.
Du får en varierad roll där ingen vecka är den andra lik, med möjlighet att utvecklas inom projektledning, ungdomsarbete och verksamhetsutveckling.
Arbetsplats: Skolverksamhet i Nynäshamn samt Drömgården i Rågsved, Stockholm.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
30 augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Kassim@dromstort.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Verksamhetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drömstort
, http://www.dromstort.com
Hardemogatan 1 (visa karta
)
124 67 BANDHAGEN Arbetsplats
Drömstort Kontakt
Kassim Nagwere Kassim@dromstort.com Jobbnummer
9994624