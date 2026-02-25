Verksamhetskoordinator - Kvalitet och Analys
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Tjörn Visa alla organisationsutvecklarjobb i Tjörn
2026-02-25
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du vara med och utveckla framtidens kvalitetsarbete inom förskola och grundskola på Tjörn? Vi söker nu en analytiskt stark och utvecklingsorienterad verksamhetskoordinator med inriktning mot kvalitet och analys. Hos oss får du en central roll i att bygga hållbara strukturer för datainformerad skolutveckling - till stöd för förvaltningschef och verksamhetschefer för grundskola och förskola.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som verksamhetskoordinator arbetar du nära förvaltningsledningen och utgör ett viktigt analysstöd uppföljningen av mål och resultat för hela barn- och utbildningsförvaltningen. Du samarbetar aktivt med förvaltningens rektorer och administrativa funktioner för att skapa goda förutsättningar för kvalitetssäkrade underlag. Du spelar också en nyckelroll i att vidareutveckla och följa upp våra arbetsprocesser kring kvalitet och resultat.
I rollen ingår bland annat att:
* Fungera som kvalificerat analysstöd för förvaltningschef, verksamhetschefer samt rektorer för grundskola och förskola.
* Skapa och vidareutveckla hållbara och effektiva strukturer för datadriven skolanalys.
* Bidra till vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet genom att utforma tydliga processer, rutiner och modeller för uppföljning och analys.
* Säkerställa god beställarkompetens genom att formulera verksamhetens behov, kravställa och fungera som brygga mellan verksamhet, IT och systemleverantörer.
* Planera, sammanställa och analysera resultat från interna och externa undersökningar, exempelvis Skolinspektionens granskningar och Göteborgsregionens (GR) enkäter.
* Ansvara för ansökningar, budgetuppföljning och återrapportering av statsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk examen, exempelvis inom pedagogik, skolutveckling, statistik, tillämpad IT, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet från skola eller annan pedagogisk verksamhet
* Erfarenhet från arbete på huvudmannanivå är meriterande
* Mycket god analytisk förmåga och erfarenhet av att omsätta data till användbara slutsatser.
* God vana att arbeta i analys- och visualiseringsverktyg.
* Erfarenhet av att kravställa, kvalitetssäkra och följa upp utveckling av verksamhetssystem, samt förmåga att översätta verksamhetens behov till systemkrav.
* Meriterande är kunskap inom processutveckling, dataskydd, informationssäkerhet eller systemförvaltning.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och samarbetsorienterad. Du har förmåga att kommunicera komplex information på ett tydligt sätt och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt utvecklingsarbete med praktisk analys. Du är noggrann, lösningsorienterad och bidrar aktivt till att stärka barns och elevers lärande genom ett kvalitetsdrivet arbetssätt.
Vi erbjuder
Du blir del av en engagerad och framåtblickande förvaltning där kvalitet, analys och utveckling står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att påverka och forma arbetssätt tillsammans med kompetenta kollegor.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bou 2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Marie Simonsson marie.simonsson@tjorn.se 0304-60 19 86 Jobbnummer
9764012