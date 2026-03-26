Verksamhetskonsult Lön
Vitec Software Group AB (publ) / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-03-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vitec Software Group AB (publ) i Lund
, Malmö
, Kalmar
, Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Hos oss på Vitec Samfundssystem supportar vi våra egenutvecklade system, vilket ger oss en unik närhet till både produkt och kund. Du blir en del av en kundavdelning med stark laganda och stort engagemang för våra kunder.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi de kommande åren kommer att vidareutveckla våra interna arbetssätt. Målet är att förenkla supportprocessen och hjälpa våra kunder snabbare till rätt lösning.
Som en del i vidareutvecklingen inför vi ett nytt ärendehanteringssystem och fortsätter att bygga upp vår websupport för att kunderna enkelt ska få vägledning och hitta svar på sina frågor.
I rollen som verksamhetskonsult blir du en nyckelperson i det här arbetet.
Om rollen
Som verksamhetskonsult hos oss blir du en del av kundavdelningen, som består av elva personer fördelade på två team. Du kommer att ingå i teamet som arbetar med programvaror för lön och ekonomi, med fokus på lönehantering och tidredovisning inom systemserierna FAS och LabOra.
Du arbetar nära våra kunder i en varierad roll som kombinerar support, konsultuppdrag och systemnära arbete.Arbetsuppgifter
Ge kvalificerad support till kunder via telefon och mejl
Felsöka och guida i systemens funktioner samt hantera verksamhetsrelaterade frågor
Delta i arbetet med att utveckla interna arbetssätt och websupport
Arbeta med uppstarter inom tidredovisning
Genomföra kortare konsultuppdrag (oftast 1-4 timmar), främst på distans
På sikt hålla utbildningar via webbinarium och ibland på plats hos kund
Testa systemen i samband med nya versioner
Bidra till merförsäljning genom att identifiera kundbehov
Vi agerar även servicebyrå åt ett antal kunder, vilket innebär att vi fungerar som deras externa lönekonsult. Arbetsuppgifterna varierar i omfattning och fördelas inom teamet.Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lönearbete och god förståelse för löneprocesser
Har ett intresse för system och digitala arbetssätt
Är pedagogisk och trivs med att hjälpa andra
Är lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande
Har god kommunikativ förmåga och gillar kundkontakt
Meriterande:
Erfarenhet av tidrapporteringssystem
Erfarenhet av support- eller konsultroll
Eftersom våra kunder finns i Sverige behöver du tala och skriva svenska obehindrat.
Varför Vitec Samfundssystem?
Hos oss får du arbeta i ett stabilt bolag med stark och stöttande företagskultur, där teknik och samhällsnytta går hand i hand.
Du får en roll där du både kan fördjupa din specialistkompetens inom lön och vara med och påverka hur vi arbetar framåt, i ett team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och engagemang.
Praktisk information
Plats: Stockholm eller Lund Omfattning: 75% Anställning: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning Start: Omgående eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-04-08 men skicka gärna ansökan redan idag eftersom vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer? Kontakta gärna rekryterande chef: Julia Almevi Munther julia.almevimunther@vitecsoftware.com
046-276 53 47
Om Vitec Samfundssystem
Vitec Samfundssystem utvecklar nischade programvaror för kunder inom kyrkomarknaden, näringslivet och offentlig sektor. Vi är idag 33 medarbetare i Stockholm och Lund som arbetar med produktutveckling, kundstöd och försäljning. Bolaget ingår i Vitec Software Group. Läs mer om oss och våra produkter på www.samfundssystem.se
Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har över 1770 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 3 663 miljoner kronor år 2025. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467804-1915886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitec Software Group AB (Publ)
(org.nr 556258-4804), https://jobs.vitecsoftware.se
Hedvig Möllers gata 12 (visa karta
)
223 55 LUND Arbetsplats
Vitec in Sweden Jobbnummer
9822147