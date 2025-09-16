Verksamhetskonsult inom energi till Momentum Software

Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-16


Vill du göra skillnad hos några av Sveriges största fastighetsägare - och samtidigt bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle? Är du nyfiken, engagerad och trivs i en dynamisk roll nära kund? Då kan du vara precis den vi letar efter.

OM TJÄNSTEN
Momentum Software är ett svenskt proptechbolag som utvecklar system för fastighetsägare. Genom sina lösningar bidrar dem till att digitalisera branschen och främja ett mer hållbart samhälle. Systemen används inom allt från förvaltning och uthyrning till energiuppföljning och analys. Företaget har över 115 medarbetare med kontor i Stockholm, Falun, Göteborg och Malmö. Arbetsmiljön präglas av omtanke, gemenskap och fokus på personlig utveckling.

Åt Momentums räkning söker vi nu en kollega som vill vara med och göra skillnad. I rollen som verksamhetskonsult inom energi kommer du ansvara för att implementera och konfigurera systemet Momentum Energi - ett kraftfullt verktyg för uppföljning och analys av energidata. Ditt viktiga uppdrag kommer vara att stötta deras kunder i alltifrån energieffektivisering, datakvalitet och fastighetsdrift. I rollen får du chans att kombinera ditt stora intresse för teknik och fallenhet för kundkontakt och skapa långsiktiga relationer.

Du erbjuds
• En bred och varierad roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med Momentum
• Stöd från ett erfaret team med hög kompetens
• En arbetsgivare som värnar om balans, frihet och välmående
• En företagskultur där omtanke och samarbete är självklarheter

VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom energi, teknik eller styr- och reglerteknik
• Har 0-3 års arbetslivserfarenhet, gärna inom energi, energieffektivisering eller fastighetsdrift
• Har erfarenhet eller viljan att lära dig SQL
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift

Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva egna uppdrag och ha mycket kundkontakt. Du gillar att presentera, utbilda och bidra med din kunskap. Som person är du kommunikativ, relationsskapande och personligt mogen.

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Momentum här.

