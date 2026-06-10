Anläggningsarbetare till Enheten Anläggning
Järfälla kommun, Tekniska avdelningen / Anläggningsarbetarjobb / Järfälla Visa alla anläggningsarbetarjobb i Järfälla
2026-06-10
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Vill du vara med där det händer? Järfälla kommun växer och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i detta! Samhällsbyggnadsförvaltningen, med 320 medarbetare, ansvarar för verksamheten under miljö- och bygglovsnämnden och tekniska nämnden.
Förvaltningen ansvarar bland annat för parker och gatumiljöer, bygglov, kommunens fastighetsförvaltning samt miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Anläggningsenheten som är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen, söker nu två medarbetare till Vägservice. Kom och väx tillsammans med oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som anläggningsarbetare kommer du till exempel att arbeta med:
• Mark- och anläggningsarbeten, t.ex. schaktning, stensättning och beläggning
• Underhåll, reparation och nybyggnation av vägar, gång- och cykelbanor eller annan offentlig miljö
• Snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning
Din huvudsakliga arbetstid är under dagtid, men du kommer även att ingå i vår grupp för beredskap vilket kan medföra arbete under andra timmar på dygnet. Beredskap förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom bygg- och anläggningsteknik eller motsvarande utbildning/erfarenhet, som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
B-körkort är ett krav.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på uppdragets behov och uppnå goda resultat.
Som person är du tekniskt lagd, strukturerad, noggrann, social och ansvarstagande person med förmåga att arbeta självständigt eller i grupp. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter, är tillmötesgående i ditt bemötande och kan samarbeta med andra. Följer instruktioner och arbetsmetoder samt behåller lugnet i stressande situationer.
Med fokus på vårt uppdrag, nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Det är meriterande om du har:
• God maskinvana
• BE-Körkort
• C- Körkort
• Arbete på väg 1.1 1.3 & 2.2
• Heta arbeten
• Utfört asfalteringsarbeten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Girovägen 2 (visa karta
)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Tekniska avdelningen Kontakt
Kommunal
Hanna Grönvik Hanna.Gronvik@jarfalla.se Jobbnummer
9957845