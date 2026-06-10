Vi söker en leg. psykolog till Tjust Behandlingsfamiljer
Viljan Individ och Familj AB / Psykologjobb / Norrköping Visa alla psykologjobb i Norrköping
2026-06-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Tranås
, Västervik
eller i hela Sverige
Om Tjust Behandlingsfamiljer en del av Viljan
Tjust Behandlingsfamiljer som är en del av Viljan arbetar med kvalificerad behandling för barn och unga, placerade av socialtjänsten i våra behandlingsfamiljer. Dessa barn och unga har ofta en historia av omsorgssvikt, upplevt trauma i form av våld och övergrepp, flera tidigare placeringar och ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Detta är en av samhällets mest utsatta grupper, som vi med hjälp av tvärprofessionella team skapar förutsättning för förändring tillsammans med. Verksamheten startade som ett familjeföretag 2004, sen 2021 ingår bolaget i Attendo koncernen och Viljan Individ och familjeomsorg.
På kontoren i Jönköping, Norrköping och Västervik består arbetsgrupperna av behandlingssamordnare, psykolog och verksamhetschef. Våra behandlingsfamiljer finns geografiskt boende omkring Jönköping, Norrköping och Västervik. Barnpsykiater finns på konsultbasis. Extern teamhandledning finns.
Om rollen som psykolog
Tjust Behandlingsfamiljer har under lång tid byggt upp en arbetsmodell som har sin grund i en relationellt-psykodynamiskt samt socialpsykologisk grundsyn. Arbetsmetoderna har en tydlig förankring i mentaliserings- och anknytningsteorier. Vår verksamhet har en grundstruktur som vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Varje placerat barn/ ungdom har sitt specifika team.
Du bedriver kvalificerat psykoterapeutiskt behandlingsarbete med inriktning mot barn och ungdom. Du genomför psykologiska utredningar vid placering samt fortlöpande uppföljningar under behandlingstiden i syfte att följa den unges utveckling. Utifrån psykologbedömningen bedöms varje barn/ungdoms behov av psykoterapeutisk behandling. Tillsammans i teamet, som består av behandlingssamordnare, behandlingsfamilj och barnpsykiater, lägger ni upp den unges behandlingsinsatser utifrån Tjust Behandlingsfamiljers arbetsmodell och socialtjänstens uppdrag.
Som psykolog hos oss utgår du från våra kontor i Västervik och Norrköping, vilket kommer innebära ett visst resande mellan kontoren. I dagsläget är det tre anställda psykologer och vi vill nu utöka med en tjänst till. Dessa träffas kontinuerligt för gemensam utveckling samt i intern handledning och extern psykoterapihandledning.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad psykolog.
Du har klinisk erfarenhet från att ha jobbat med barn och unga.
Psykoterapeututbildning är meriterande.
Du bör ha erfarenhet från de vanligaste psykologiska test- och bedömningsinstrumenten inom området.
B körkort
Vi arbetar i team med processen kring varje placerat barn eller ungdom. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet, mod och en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten.
Anställningsvillkor
Roll: Leg psykolog
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Tillträde: Efter överenskommelse
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett internt utbildningsbibliotek
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 9 augusti 2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan – tillsammans för en bättre morgondag!
Tjust Behandlingsfamiljer är en del av Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas. Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Irene Magnusson, verksamhetschef Norrköping, tel. 072-080 87 54
Jenny Holgersson, verksamhetschef Västervik, tel. 070-424 04 87
Tillsammans för en bättre morgondag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859447-2046543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Korsgatan 2 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9957848